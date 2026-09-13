Lia Bugnar, către Mihai Bendeac în cazul Carmen Tănase: Arunci cu complimente si glumițe în neștire, după care trântești o demascare națională pe internet?

Adela Popescu si Mihai Bendeac in cea mai noua premiera a Teatrului Metropolis - piesa Doi pe o banca de Aleksandr Ghelman, in regia lui Emanuel Parvu.

Carmen Tănase va fi înlocuită de Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent”.

Mihai Bendeac a reacționat în urma acestei vești. Actorul a făcut un comentariu pentru care a fost taxat pe rețelele sociale, unul dintre cele mai tăioase mesaje venind de la Lia Bugnar.

„Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie…”, a scris Mihai Bendeac pe contul său de Facebook.

Reacția lui Mihai Bendeac vine în contextul pozițiilor exprimate public de Carmen Tănase în perioada pandemiei de COVID-19. Actrița a declarat atunci că nu dorește să se vaccineze. Spunea că, în opinia sa, vaccinul nu trecuse încă „testul timpului”.

Lia Bugnar a zis că atitudinea publică a lui Mihai Bendeac este în contradicție cu modul în care acesta s-ar fi comportat față de Carmen Tănase la întâlnirea pe care o descrie. Potrivit regizoarei, Mihai Bendeac ar fi fost extrem de cordial cu actrița, i-ar fi făcut numeroase complimente și ar fi lăsat impresia unei relații apropiate. Tocmai această diferență dintre întâlnirea relatată de ea și mesajul public de acum a determinat-o să-l acuze de „ipocrizie”.

„Măi, Mihai Bendeac, eram în drum spre nu mai stiu ce oras cu un spectacol de-al meu în care jucau Marius, Maria si Carmen. Acu' vreun an. Și, într-o benzinărie pe soselele patriei, s-a-ntâmplat să ne-ntâlnim cu tine care mergeai și tu nu știu unde cu nu știu ce spectacol. Îmi amintesc perfect cât ai putut s-o pupi pe Carmen la propriu, dar mai ales la figurat, dacă-nțelegi unde bat.

Părea efectiv omul tău preferat din univers, că am și întrebat-o dup-aia în mașină de unde e așa de prietenă cu tine, dacă ati lucrat împreună ceva sau cum s-a consolidat așa afectiune între voi. Acuma te întreb eu pe tine, tu așa te comporți cu "cineva care a omorât oameni în pandemie"?

Arunci cu complimente si glumițe în neștire, după care trântești o demascare națională pe internet? Totuși ești un om încă tânăr, de unde atâta ipocrizie înghesuită-n tine?! Dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, aș mai fi zis, da' ai fost lingușeala pe două picioare. Părea că întâlnirea aia ți-a făcut ziua, luna, anu'. Ca acum s-o demaști ca pe-o criminală ce se află. Urâtă specie de om ești, băiatule... trebuie să fie tare neplăcut să fii Mihai Bendeac”, a scris Lia Bugnar pe pagina sa de Facebook.

Carmen Tănase nu s-a vaccinat împotriva COVID-19

La un moment dat, spunea că „acest vaccin încă nu a trecut testul timpului. Nu doresc să mă expun acestui risc. Probabil prin 2023 când se va încheia acest studiu și se vor trage niște concluzii voi spune da”.

„A fi vaccinat nu e un criteriu pentru a urca pe scenă. Eu fac teatru pentru că am talent”, a mai zis Carmen Tănase în 2021.

„M-am săturat de atâția șmecheri care s-au umplut de bani, au devenit milionari în timpul acestei pandemii și eu personal nu vreau să bag bani în buzunar acestor șmecheri", mai spunea Carmen Tănase în vremea pandemiei.

Actrița mai zicea că vorbim „despre o boală cu un PR agresiv".

Cum se transmite un coronavirus



Întrucât este invizibil ochiului uman, coronavirusul se transmite foarte ușor chiar și în perioada de incubație când simptomele sunt absente sau minime. Astfel, infecția se declanșează atunci când proteinele spike se atașează de receptorii celulelor gazdei de la nivel mucoasei respiratorii (variabili ca număr de la persoană la persoană, fapt care ar putea explica de ce anumiți oameni nu se îmbolnăvesc sau fac forme ușoare de boală, iar alții fac forme severe).

Odată pătrunse în celulă prin endocitoză sau fuziune, are loc replicarea și transcripția virală, adică genomul viral (ARN) pătrunde în citoplasma celulei gazdă și se divide, formând numeroase copii.

Coronavirusurile au tropism pentru epiteliul repirator superior (nas, gât), dar dacă se multiplică excesiv, iar sistemul imunitar al gazdei nu reușește să le izoleze și omoare cât mai repede, atunci acestea migrează spre plămâni și determină pneumonie interstițială.

În general, răcelile comune se vindecă de la sine în 5-7 zile, dar la fumători sau la cei cu istoric de afecțiuni pulmonare (BPOC, astm bronșic), ori la cei cu sistem imunitar scăzut (post-transplant, post-chimioterapie), riscul de complicații este mult mai crescut. În plus, infecția cu o tulpină virulentă crește semnificativ acest risc. Astfel, complicațiile includ insuficiența respiratorie acută; suprainfecția bacteriană (frecventă cu streptococ sau stafilococ); formarea de cheaguri de sânge (coagulare intravasculară diseminată); sindromul inflamator multisistemic (în special la copii); șoc septic cu insuficiență multiplă de organe (cazurile cele mai grave din ATI), conform SANADOR.

Foarte mulți oameni au murit din cauza COVID-19.

Campaniile de vaccinare împotriva COVID-19 au început la 27 decembrie 2020 în întreaga Uniune

UE a convenit să emită un certificat digital al UE privind COVID comun, pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță în timpul pandemiei de COVID-19, furnizând dovezi că o persoană: fie a fost vaccinată împotriva COVID-19, fie a primit un rezultat negativ al testului, fie s-a vindecat de COVID-19. Regulamentul UE de instituire a certificatului digital al UE privind COVID a fost valabil de la 1 iulie 2021 până la 30 iunie 2023.