Kelemen Hunor: Dacă acest proiect pică la CCR, legitimitatea coaliţiei ar fi extrem de şubrezită

În cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei, a guvernului, ar fi extrem de şubrezită, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.



Potrivit acestuia, sunt "câteva posibilităţi, nu foarte multe", pe data de 24 septembrie, când Curtea ar urma să se pronunţe.



"Se ia o decizie şi să spune că este constituţională legea - ceea ce cred eu că e soluţia corectă. Şi atunci a plecat de la Curtea Constituţională şi merge la preşedinte. Preşedintele are posibilitatea de a trimite înapoi în Parlament sau de a semna şi de a trimite la Monitorul Oficial. A doua posibilitate este să fie declarată neconstituţională, pe fond, pe formă, o bucăţică, întreaga lege, un articol, două. Şi a treia posibilitate - o amânare.(...) Deci eu cred că una dintre cele trei posibilităţi se va întâmpla. Probabil că în acest moment soluţia mai bună ar fi ori declararea constituţională a legii, ori o amânare. Fiindcă, în momentul în care legea ar pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită. A coaliţiei, guvernului. Deci guvernul a luat această decizie, dar în spatele guvernului există o coaliţie. Nu mai poţi să ieşi în faţa oamenilor şi să explici toate celelalte măsuri, spunând: 'Am încercat toate variantele, toate formele şi nu putem legifera în această zonă unde e vorba de vârsta de pensionare'. Şi acolo într-adevăr, asta e o reformă", a declarat Kelemen Hunor luni seara la Euronews România.



El a subliniat că "oamenii aşteaptă o guvernare justă, nu doar povară pe fiecare cetăţean sau taxe mărite, TVA mărit".



Întrebat dacă există o mare presiune care a venit din partea corpului judecătorilor, el a spus: "Este, a fost tot timpul. De fiecare dată ei au o capacitate uriaşă de a impune un punct de vedere şi de a influenţa".



Kelemen Hunor a vorbit apoi despre legitimitatea coaliţiei.



"Eu nu vorbesc de demisie, fiindcă poate să rămână coaliţia, poate să rămână Bolojan, poate să rămână cu un alt premier, aceaşi coaliţie. Problema e, când eu spun de legitimitate, nu spun în sensul politic, pur şi simplu, cum vei acţiona? Ce credibilitate vei avea în faţa societăţii când n-ai putut să rezolvi o chestiune care este considerată injustă de societate, nedreaptă. Atunci ce legitimitate ai să mai pui pentru alte categorii economice, sociale, de orice natură, reforme, schimbări? Asta este problema - de credibilitate, că dacă noi am fi acum într-o situaţie, din punct de vedere al bugetului şi din punct de vedere economic, extrem de bună, cu o creştere economică şi cu un deficit sub control, sub 3%, n-am avea o problemă. Pică, hai că mai vedem cum facem. Dar există o presiune de a face reforme, de a aduce venituri, de a tăia cheltuieli. În foarte multe domenii oamenii sunt afectaţi, de la învăţământ, la sănătate şi aşa mai departe. Şi aici e o categorie care nu poate fi atinsă de nimeni şi în niciun fel", a explicat liderul UDMR.



Întrebat dacă în şedinţele de coaliţie, sau poate de guvern, premierul Bolojan a pus problema retragerii sale în cazul în care nu trece de curtea Constituţională acest pachet, liderul UDMR a răspuns că a existat la un moment dat această intenţie, ceea ce "a doua oară nu e bine să faci".



"Au fost câteva declaraţii în presă, în care şi Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu şi cu mine am spus că ar fi o problemă pentru a continua reformele sub ritmul pregătit şi lansat, dar nu ştiu eu de astfel de intenţii directe şi imediate şi nici nu cred că este cazul. Cel puţin din partea noastră, a coaliţiei, este contraproductiv să vorbesc despre demisia premierului şi când e cazul şi când nu e cazul. Da, a fost acum vreo două, trei săptămâni, patru săptămâni, nu mai ştiu exact când, când era acel pachet şi, într-adevăr, Bolojan a spus la un moment dat: "Dacă nu se poate, atunci continuaţi fără mine". Asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte. Deci eu nu cred şi nu e momentul să discutăm, eu nu discut despre demisia lui Bolojan, nu discut despre coaliţie şi soarta coaliţii, această coaliţie trebuie să meargă mai departe, dar o decizie a Curţii Constituţionale ne-ar bloca în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate şi trebuie luate echilibrat. (...) Legitimitatea coaliţiei Guvernului, în acest sens, nu juridic, nu ca şi majoritate, ci pur şi simplu din punct de vedere politic, ce vom face, cum vom face reforme, cum vom lua măsuri nepopulare, va suferi", a transmis Kelemen Hunor.