Ionel Arsene, omagiu eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, alături de delegația oficială a Ambasadei Republicii Coreea la București

"Am dat însemnătatea cuvenită zilei de astăzi, o zi încărcată de spiritualitate și de emoție, pe de o parte pentru că întreaga creștinătate sărbătorește Înălțarea Domnului Iisus Hristos, iar pe de altă parte pentru că tot astăzi am adus un omagiu eroilor căzuți pe câmpurile de luptă.Dimineață, împreună cu delegația oficială de la Ambasada Republicii Coreea la București, am mers la Mănăstirea Văratec, unde am vizitat muzeul mânăstirii și m-am închinat la sfintele icoane.

Apoi, împreună cu Excelența Sa Domnul Ambasador Kim Yong Ho am răspuns invitației autorităților locale ale orașului Târgu-Neamț și am mers la Primărie, unde ne-a întâmpinat primarul Daniel Harpa. Fiind ziua în care îi comemorăm pe cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, alături de delegația oficială am participat și la ceremonia depunerii de coroane de flori, la Monumentul Eroilor din Târgu-Neamț.

Spectacol distins la Cetetea Neamț

În tot acest timp, Excelența Sa, Doamna Kim Sung Hee, a vizitat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Târgu-Neamț și a cunoscut-o pe doamna Maria Ioniță, producător local de lavandă. Aflându-ne în una dintre cele mai frumoase zone ale județului, nu puteam rata să nu le arătăm înalților diplomați măreția Cetății Neamț, unde au fost martori la ceremonialul de schimbare a gărzii și au urmărit dansul domnițelor.

Vizita delegației oficiale a cuprins în final o deplasare la două firme din Târgu Neamț, Sofiaman și Ikosar, prima producătoare de confecții textile și cealaltă de mase plastice și produse din cauciuc. Le mulțumesc reprezentanților acestor agenți economici pentru amabilitatea de a ne prezenta câteva aspecte ale activității pe care o desfășoară și le urez succes în continuare. Au fost trei zile încărcate, în care delegația oficială de la Ambasada Coreei a avut ocazia de a ne cunoaște județul, pe câțiva dintre întreprinzătorii locali și potențialul economic pe care îl prezintă zona noastră. Am convingerea că experiența lor în județul nostru a fost una deosebită și sper ca după această vizită să se concretizeze unele parteneriate de afaceri între Neamț și Coreea.", a scris Ionel Arsene pe pagina sa de Facebook.