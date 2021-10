"În momentul ăsta, președintele Klaus Iohannis este deconectat de realitate. Mi se pare incredibil cum poţi să ai sute de morți în ţara ta, problemele sanitare pe care le avem, problema economică a preţurilor la energie care e deja aici... El este în Egipt. Nu poţi să anulezi? Sunt atâţia preşedinţi care, în momentul în care se întâmplă ceva în ţara lor, se duc acolo. Au un rol constituţional. Rolul lui constituţional mai important decât de a fi în Egipt era să fie mediator într-o astfel de criză, criză politică care există şi din cauza lui", a spus Claudiu Năsui, la DCNews TV.

Întrebat ce le-a spus Klaus Iohannis la consultările care au mai avut loc, după ce Guvernul Cioloș nu a trecut, Claudiu Năsui a spus: "A zis că aşteaptă să vadă ce se întâmplă. Nu pare foarte implicat şi, în niciun caz, dornic să se refacă vreo alianţă împreună cu USR".

"Cheia este la domnul Iohannis. Nici măcar nu este în ţară, nu şi-a scurtat călătoria. Ne recomandă să jucăm golf, oamenilor săraci. Mi se pare că sunt persoane care joacă un rol instituţional important în statul român şi care nu şi-au îndeplinit rolul. Nici el şi nici domnul Citu", a spus Claudiu Năsui, la DCNews TV.

"Este o dezamăgire în momentul în care vezi că, într-o criză politică şi dublată, triplată de o criză epidemiologică şi una economică, omul care are rolul instituţional de mediere şi care ar trebui să sune toţi preşedinţii de partid, să îi pună la masă, să vadă exact calea de urmat, găsirea compromisului pur şi simplu are un dezinteres major. Sunt două posibilități: fie are un interes absolut major, fie s-a bătut deja palma şi nu se mai negociază decât preţul", a mai spus Năsui.

Ce face Klaus Iohannis în Egipt

Conform comunicatului remis de Administrația Prezidențială, președintele României, Klaus Iohannis, se află într-o vizită de stat în Republica Arabă Egipt, la invitația omologului său, Președintele Abdel Fattah El-Sisi. Vizita se desfășoară în cadrul dialogului bilateral foarte bun din ultimii ani, precum și în contextul aniversării în 2021 a 115 ani de relații diplomatice dintre România și Republica Arabă Egipt.

Cu prilejul consultărilor oficiale, Președintele României și Președintele Republicii Arabe Egipt vor evalua posibilitățile concrete de a dinamiza și aprofunda dialogul politico-diplomatic și cooperarea la toate nivelurile, extinderea și diversificarea colaborării româno-egiptene pe plan economic, inclusiv prin stimularea schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și în noi domenii sectoriale de interes pentru cele două state.

Discuțiile includ și teme actuale de politică internațională, cu accent pe evoluțiile politice și de securitate din regiunea Orientului Mijlociu și eforturile de mediere în dosare de interes.

