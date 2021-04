Ioana Constantin, despre incidentul de la Babeș. Nu vreau să accept! E inadmisibil să ni se vândă ca normalitate doar pentru că e pandemie

"Eu nu vreau să accept că ni se spune că sunt tot felul de erori umane, au spus unii dintre reprezentanții statului, că se întâmplă tot felul de astfel de tragedii pentru că sunt tot felul de greșeli, pentru că sistemul este sufocat, pentru că nu există resursă umană din cauza pandemiei. Problema este simplă. Sistemul de sănătate din România a fost subfinanțat, bun. În acest an de pandemie, poate cineva să îmi explice de ce nu avem investiții pentru secțiile astea de ATI? Nu doar paturile, că paturile fizic există. Problema este infrastructura. Chiar nu își mai asumă nimeni nimic în țara asta? Am avut Piatra Neamț, am avut o grămadă de locuri din țară, Foișorul, acum avem Babeș.

Să răspundă și managerul, sigur că da, dar eu nu înțeleg, politic mai răspunde cineva? Sau pur și simplu numărăm, ieșim în fiecare seară și numărăm morții. Noi trebuie să acceptăm că e normalitate. Eu pot să înțeleg că după un an de pandemie dă eroare sistemul, dar este inadmisibil să ni se vândă ca normalitate doar pentru că e pandemie. Nu, nu e normal să moară oameni, iar nu înțeleg de ce nu își asumă nimeni politic nici Babeș, nici Foișor, nici alte spitale care au luat foc.", a declarat Ioana Constantin la RealitateaPlus.

