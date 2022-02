Inspiraţia zilei: Ce dai, aia primeşti! Viaţa ca un boomerang

Pe toate le trăim sub efect de bumerang. Ne-atragem revanșele din trecut și vorbele răcnite mai demult în urechea celuilalt. Le atragem cu aceeași vervă cu care le-am dat putere să lovească și să sape pe sub răni. Ni se întorc toate câte am nelegiuit, de la cuvinte până la fapte. Vin înapoi buluc cu aceeași precizie și aceeași forță cu care le-am îmbrâncit în lume. Sunt restanțele de mâine pentru ispitele de azi. Toate infamiile, toată ocara cu care ne-am dezonorat semenii, chiar și dacă mânia ne-a ținut drept scuză de moment, toate vitregiile și lucrurile strâmbe pe care le-am făcut vor reveni în viețile noastre, mai devreme sau mai târziu, pentru a-și cere tributul.