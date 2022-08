Încă o fotografie stânjenitoare pentru petrecăreața Sanna Marin. Premierul finlandez își cere scuze

Premierul Finlandei, Sanna Marin, şi-a cerut marţi scuze pentru o fotografie cu două femei care se sărută la o petrecere la reşedinţa ei oficială, după un festival de rock, transmite Agerpres, citând dpa.



"Fotografia este neadecvată şi nu ar fi trebuit să fie făcută", a spus Marin într-o conferinţă de presă la Helsinki, alături de preşedintele finlandez Sauli Niinisto.



În fotografia controversată se poate vedea că femeile au sânii goi, deşi se acoperă cu o pancartă cu inscripţia "Finland".



Săptămâna trecută au circulat public înregistrări video cu Marin dansând cu prietenii la un eveniment privat şi a apărut întrebarea dacă nu cumva şefa guvernului Finlandei era drogată. Ea a respins acuzaţiile şi şi-a făcut un test care s-a dovedit negativ.



Întrebat în conferinţa de presă dacă în noaptea când a fost filmată Marin este posibil să fi fost compromisă securitatea naţională, Niinisto a răspuns: "Nu cred că în noaptea aceea s-a întâmplat ceva neobişnuit".

The plot thickens. ???? First, normally drug testees can't delay the test two weeks. Second, this photo was taken during a party at official PM summer residence (paid by tax payers). PM apologised today. Too late, imho.

Didn't I say she's immature? @MarinSanna #SannaMarin #Resign pic.twitter.com/UoKpS2SNZu