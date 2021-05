"Ăsta este pariul pentru care eu și colegul Cătălin Drulă ne punem capul la bătaie și ne riscăm cariera politică. Dacă noi vom obține bani mulți din PNRR pentru autostrăzi și nu vom putea să facem autostrăzile până în anul 2026, o să fim ultimii papagali ai Europei că am luat această decizie.

Deocamdată eu am obligația ca demnitar al statului român să mă bat pentru oportunitate pentru că avem argumentele tehnice că le vom face. Încercăm să eliminăm din argumentele Comisiei pe cele tehnice. Ei spun: "Domnule, nu aveți capacitate administrativă". "Avem, uitați că avem și o facem acum". "Nu aveți proiect"." Avem". "Nu le puteți face până în 2026". "Uitați că le putem face". Acesta este calendarul de lucru.", a declarat Cristian Ghinea, în cadrul emisiunii "All about EU" de la DC NEWS.

”Premierul îşi asumă şi este implicat, este şeful Guvernului, PNRR-ul este al întregului Guvern. Ştiu că eu răspund, că sunt ministru coordonator şi e capul meu în joc pe subiectul ăsta. Dar PNRR nu este al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Dacă era al nostru, îl făceam mai repede şi mai bine de la început. Acum îl luăm şi lucrăm pe propunerile făcute de alte ministere, pe care încercăm să le facem mai bine!" a mai spus ministrul, în interviu. Vezi aici mai mult

Negrescu nu dă șanse ca PNRR să fie implementat până-n 2026

Europarlamentarul Victor Negrescu a afirmat în aceeaşi emisiune, în urmă cu câteva săptămâni, că PNRR nu poate fi implementat până în august 2026, în forma actuală.

"Din informațiile pe care le am, în calitate de membru în Comisia pentru Bugete, Comisia Europeană consideră că planul, așa cum a fost el prezentat, nu poate fi implementat până în luna august 2026. Proiectele propuse pentru transport, mediu, digitalizare și agricultură nu sunt clare și necesită schimbări fundamentale. Riscăm să avem tăieri față de varianta propusă și pe zona de educație și pe cea dedicată administrației locale.



De fapt, Guvernul nu a fost capabil să scrie proiecte serioase și concrete și nu a reușit să obțină nimic pentru România în negocierile cu reprezentanții Comisiei Europene. Nu a reușit nici să obțină fondurile promise pentru transport și agricultură.



În acest moment de criză este nevoie de consens național. Fac apel la reprezentanții Guvernului să renunțe la interesele lor și să deschidă ușa negocierilor cu partenerii sociali, societatea civilă și partidele politice. Obiectivul nu este să trecem PNRR, doar de dragul de a-l trece, pentru că oricum Comisia trebuie să le accepte pe toate pentru a merge înainte, ci să venim cu un plan ce poate fi implementat în calendarul dat și care să genereze bunăstare pentru populație.



România riscă să nu acceseze toți banii dacă va merge înainte cu planul în forma actuală. Comisia Europeană urmează să verifice implementarea planului de două ori pe an, putând să decidă tăierea fondurilor alocate. Pentru România, este important ca actualii guvernanți să treacă peste orgolii și să fie transparenți privind PNRR", a transmis europarlamentarul.