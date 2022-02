Gheorghiță: Trecerea prin boală asociază o serie de complicații

„Din păcate, tot mai multe studii arată, în momentul de față, un impact pe termen lung al infecției asupra riscului cardiovascular și cerebrovascular. Sunt date care arată un risc de infarct miocardic, un risc de insuficiență cardiacă, un risc de accident vascular cerebral la distanță la luni de zile sau la mai mult de un an de la trecerea prin boală. Acest risc este se pare mai mare la cei care au dezvoltat forme severe, dar nu este similar cu cel al populației generale, nici la cei care au făcut forme ușoare de îmbolnăvire. Știm că virusul SARS-CoV-2 se lipește inclusiv de celulele care tapetează pe interior, vasele de sânge și în mod evident că există această predispoziție pe termen lung la anumite afecțiuni cardiovasculare”, a spus, joi după-amiază, Valeriu Gheorghiță.

„Același lucru este valabil și pentru cei mici, pentru populația pediatrică, respectiv acel sindrom inflamator multisistemic care apare undeva la patru-șase săptămâni de la trecerea prin boală, chiar dacă au fost forme asimptomatice sau forme inaparente clinic. Deci, este foarte important pentru că oamenii iarăși în momentul actual consideră că este o modalitate, dacă vreți, acceptabilă să treci prin boală, ca să dobândești un răspuns imun natural. Sub nicio formă nu este modalitatea de urmat, pentru că trecerea prin boală asociază o serie de complicații pe care, repet, în momentul de față nu le putem anticipa”, a subliniat Valeriu Gheorghiță.

„Varianta Omicron are o virulență intrinsecă mai redusă, dar asta nu înseamnă că nu generează cazuri grave și nu generează decese. Avem cazuri confirmate în toată Europa. Avem procente stabilite. Sigur că riscul de deces este mai mic decât în cazul variantei Delta, dar acest risc nu este zero, sub nicio formă, cu atât mai mult în cazul persoanelor care sunt vulnerabile și care nu sunt protejate prin vaccinare. Deci, din acest punct de vedere, avem cazuri. Din păcate, în continuare, avem forme severe de internări în terapie intensive și decese generate de varianta Omicron. Nu trebuie să plecăm de la ideea că, vaccinat sau nevaccinat, riscul de infectare este similar. Este important rezultatul infectării. Una este să ai doar un test pozitiv, să fii asimptomatic sau minim simptomatic, să stai cinci zile acasă, și alta este să devii infectat și să faci o formă gravă care după șapte-opt zile, zece zile de la evoluția bolii, necesită internare în terapie intensivă”, a conchis Valeriu Gheorghiță.

