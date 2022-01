GCS, date din bilanț Covid-19. 10 ianuarie 2022, numărul românilor infectați

Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 10 ianuarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 4.104 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 16 decese. Nu sunt raportate decese anterioare. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a vorbit despre valul 5 al pandemiei.

"În mod evident a intrat în valul 5. Am discutat de câteva sute de cazuri pe zi, acuma discutăm de câteva mii de cazuri pe zi, chiar dacă pare că situaţia s-a stabilizat de vreo patru, cinci zile asta înseamnă că lucrurile au revenit la normal. Vă spun apropos acel număr de reproducere bazal, ţineţi minte că am tot discutat, e pe la 1.70, deci foarte, foarte mult, am crescut de la 0,7 la 1,7 ceea ce demonstrează că este o creştere rapidă în România.

Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creştere din Europa şi nu mă refer doar la Uniunea Europeană, suntem pe locul doi sau trei aşa că nu avem încă niciun motiv să ne relaxăm, ci dimpotrivă trebuie să fim extrem de atenţi", a declarat, duminică seara, la Antena 3, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

De luni intră în vigoare carantina redusă la cinci zile, a anunțat, duminică seara, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătăţii a spus că persoanele care erau deja în timpul unei decizii de carantină sau izolare vor fi supuși perioadei reduse.

Alexandru Rafula a fost întrebat dacă decizia de reducere a perioadei carantinei se va aplica și celor care se află deja în timpul unei astfel de măsuri.

„Da! Va fi o măsură care se aplică practic tuturor și celor care se află în acest moment în carantină și aceeași măsură o vom lua și în cazul celor care se află în izolare, pentru că știți bine, trebuie să facem această diferență între carantină - care se referă la persoanele aparent sănătoase, care călătoresc - și izolare, care se referă fie la persoanele bolnave, fie la persoanele care sunt contacți apropiați ai unor persoane bolnave”, a spus ministrul Sănătății, duminică seara, la Antena 3.

Practic, măsura se va aplica și celor care se află deja în carantină sau în izolare.

Cei aflați în această situație vor primi mesaj de la Direcția de Sănătate Publică pentru a fi încunoștiințați despre decizie.

„Oricum, discutăm de practic de 1 - 2 zile în care vor primi aceste mesaje și practic noua durată a izolării, respectiv a carantinei, va fi precizată în mesajul respectiv”, a mai spus Rafila.

CNSU a modificat regulile de carantină, în sensul reducerii perioadei de la 14 la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală și la 10 zile pentru cele nevaccinate.

