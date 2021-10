Gabriela Cristea are COVID: Tratamentul este destul de scump

„În timpul emisiunii, în direct, a început să îmi cadă vocea. O pui pe seama faptului că ai putea să fie o laringită, nu te gândești că nu există decât Covid în lumea aceasta. Am mai avut probleme cu vocea și m-am gândit că e ceva care a recidivat. Până la sfârșitul emisiunii, într-un interval extrem de scurt, să zicem 45 de minute, am simțit că încep să îmi ardă urechile. M-am dus acasă. Aveam un singur test acasă la ora respectivă, care se făcea din salivă, și care mi-a ieșit negativ. Între timp, am luat ceva care să mă pună pe picioare și dimineață când m-am trezit eram semi călcată de tramvai. Aveam stare ca de gripă cu dureri musculare agresive, mi s-a înfundat nasul”, a spus Gabriela Cristea la Antena 3.

Realizatoarea TV este singurul membru al familiei infectat în acest moment: „Sunt singura din familie infectată. Noi am hotărât că vom păstra fetele acasă atâta timp cât voi sta și eu acasă.”

Gabriela Cristea spune că va face și cea de-a treia doză de vaccin. „Noi ne pregăteam să facem doza trei prin noimebrie. După ce vor trece cele trei luni de la boală, voi merge să fac doza trei. Uite ce se întâmplă la ATI, ce situație este în România”, a subliniat Gabriela Cristea.

De asemenea, Gabriela Cristea a mai precizat că a respectat măsurile de protecție: „Nu am făcut rabat de la măsurile de precauție. Mă spăl pe mâini cam de vreo 100 de ori pe zi și port mască. Nu am mers în concediu vara asta, doar două weekenduri la mare, pentru că nu am vrut să ne expunem.”

„Am o cutie cu medicamente, care nu costă prea puțin. Apropo, tratamentul este destul de scump”, a mai zis Gabriela Cristea.

Nou record de pacienți COVID-19 în secțiile ATI

Până vineri au fost înregistrate 1.430.475 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 5.232 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.220.953 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 15.828 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 295 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până vineri, 41.130 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 14.10.2021 (10:00) – 15.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 365 decese (182 bărbați și 183 femei), dintre care 2 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 365 decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, unul la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 15 la categoria de vârstă 40-49 ani, 27 la categoria de vârstă 50-59 ani, 88 la categoria de vârstă 60-69 ani, 126 la categoria de vârstă 70-79 ani și 105 la categoria de vârstă peste 80 ani.

351 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 9 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 5 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate două decese anterioare intervalului de referință, survenite în luna septembrie 2021, în județele Ialomița și Timiș. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 363 decese.

Din totalul de 365 de pacienți decedați, 325 erau nevaccinați și 40 vaccinați. Cei 40 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 40 și 80 de ani. 39 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 18.000. Dintre acestea, 1.729 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 442 sunt minori, 404 fiind internați în secții și 38 la ATI.