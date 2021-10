UPDATE: PRIMA explicație din USR/ Florin Roman îi ia locul lui Ludovic Orban la șefia Camerei Deputaților

UPDATE: Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, susţine că formaţiunea pe care o reprezintă a acceptat ca deputatul PNL Florin Roman să preia interimar funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, după demisia lui Ludovic Orban, pentru a nu avea blocaje administrative, ca un semn de bunăvoinţă şi din dorinţa de stabilitate, scrie Agerpres.



"Astăzi în plen s-a constatat vacantarea postului de preşedinte al Camerei Deputaţilor, în urma demisiei domnului Ludovic Orban, şi Camera Deputaţilor, ca de altfel toată ţara, era la un pas să intre din nou într-un blocaj, într-un haos instituţional (...). Nu vrem să avem blocaje administrative, am dat dovadă de înţelepciune, noi, cei de la USR, şi am acceptat ca domnul Florin Roman, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor din partea PNL, să preia interimar funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Este un semn că USR îşi doreşte stabilitate, ne dorim funcţionarea acestei instituţii şi a fost un semn de bunăvoinţă pentru a vedea în următoarea perioadă şi în următoarele zile bunăvoinţă şi responsabilitate", a afirmat Moşteanu, lider al deputaţilor USR, după şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.



El a facut apel la toate partidele politice pentru un guvern cu puteri depline, instalat rapid.



"Ăsta este apelul pe care îl facem la toate partidele politice. România este într-un moment foarte complicat. Mai mult ca oricând, în zilele, săptămâna care urmează şi în continuare să vedem responsabilitate pentru a vedea rapid un guvern cu puteri depline instalat la Palatul Victoria", a adăugat Moşteanu.

"Nu e foarte clar cine e la putere şi cine e în opoziţie"





Întrebat dacă USR va avea o propunere pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, Moşteanu a răspuns: "Asta trebuie să se întâmple cu siguranţă în momentul în care va fi clar o majoritate".



În opinia deputatului USR nu este clar în acest moment "cine e la putere şi cine e în opoziţie".



"În momentul ăsta, în Camera Deputaţilor, în Parlamentul României, pe viaţa politică românească, mai larg vorbind, nu e foarte clar cine e la putere şi cine e în opoziţie. Asta va trebui clarificat în zilele următoare, în perioada următoare pentru a şti cine conduce şi cine nu conduce ţara. Cine nu conduce şi cine va conduce Camera Deputaţilor, Senatul şi aşa mai departe", a mai spus Moşteanu.

"Trebuie găsită rapid o soluţie"





El a menţionat că USR speră refacerea acordului de coaliţie împreună cu PNL şi UDMR.



"Sperăm să îl putem reface la un moment dat. Noi, USR, ne-am asumat în momentul ăsta să guvernăm, am venit cu o propunere de prim-ministru desemnat de către preşedintele Klaus Iohannis. Am venit astăzi cu o listă de miniştri şi cu un program de guvernare în Parlament. Mâine vor fi audieri, miercuri va fi vot. Dacă vom primi votul, vom merge mai departe şi vom guverna în această perioadă complicată, când am fost singurii care ne-am asumat această guvernare. Dacă nu vom primi voturile, trebuie găsită rapid o soluţie. Vom merge la consultări din nou şi trebuie să găsim rapid o soluţie pentru a stabili clar care este majoritatea şi acea majoritate va tranşa şi poziţia de preşedinte la Cameră, preşedinte la Senat şi majorităţile din comisii", a adăugat Ionuţ Moşteanu.

Florin Roman a preluat interimatul la șefia Camerei Deputaților, pentru o perioadă de două săptămâni, după ce postul de președinte a fost vacantat în urma demisiei lui Ludovic Orban, scrie Mediafax. S-au înregistrat 256 de voturi "pentru" şi 26 "împotrivă.

"Eu am fost propus de PNL pentru a prela interimar această funcție”, a anunța Florin Roman după ședința Biroului Permanent.

Roman relateză că a fost mai mult o discuție administrativă și mai puțin politică. El menționează decizia BP a fost luată cu șapte voturi, fiind vorba despre o conducere rotativă, până la alegerea unui nou președinte Camerei Deputaților.

"La urma urmei, indiferent cine era, aș fi votat orice alt coleg. Aș fi votat-o și pe doamna Prună”, adaugă liberalul.

El evită să spună dacă va fi propus de PNL și pentru a candida la această funcție. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, luni, hotărârea de vacantare a funcției de președinte, după demisia lui Ludovic Orban.

Roman: Îi va fi greu oricărui preşedinte să lucreze fără o majoritate

Deputatul PNL Florin Roman, preşedinte interimar al Camerei Deputaţilor, a afirmat, luni, că se va putea discuta despre votul în plen pentru conducerea forului legislativ atunci când se va constitui o majoritate, scrie Agerpres.



"O discuţie serioasă pe acest subiect va trebui să se facă când se va constitui o majoritate la nivelul Camerei Deputaţilor, altfel îi va fi greu oricărui preşedinte să lucreze fără o majoritate. (...) Cred că ăsta este momentul oportun - atunci când se poate constitui o nouă majoritate. Cred că atunci e important să se discute şi votul în plen pentru preşedintele Camerei Deputaţilor", a declarat Roman, la Parlament.



El a adăugat, legat de desemnarea sa ca interimar la şefia Camerei Deputaţilor, că sunt chestiuni urgente care trebuie rezolvate - 16 legi trebuie trimise la promulgare, pentru alte proiecte se solicită puncte de vedere şi este necesară semnătura preşedintelui forului legislativ.



Întrebat dacă ar fi votat propunerile venite din partea altor grupuri parlamentare pentru interimatul la preşedinţia Camerei Deputaţilor, Roman a răspuns afirmativ. "Eu aş fi votat şi un alt coleg, dacă era o altă propunere, pentru că, din punct de vedere administrativ, Camera Deputaţilor trebuie să lucreze. Aici m-aş fi gândit foarte serios (la propunerea PSD - n.r.), dar, dacă trebuia să lucrăm pentru a asigura o continuitate şi era obligatoriu să fac treaba asta, aş fi făcut-o. Aş fi votat-o şi pe doamna Prună", a spus Florin Roman.

Orban: Au călcat în picioare democraţia în interiorul PNL

Liberalul Ludovic Orban şi-a depus pe 13 octombrie demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. El preciza atunci că nu mai poate să fie "părtaş cu decizii luate de o conducere instalată cu forţa în fruntea PNL", scrie Agerpres.



"Am promis românilor 4 ani de stabilitate, 4 ani de pace politică, 4 ani de guvernare de centru-dreapta în care să investim, să construim, să asigurăm o creştere economică, să asigurăm creşterea veniturilor cetăţenilor, să asigurăm creşterea calităţii serviciilor publice furnizate către români, să asigurăm cu adevărat un salt în dezvoltarea României. (...) Ce a făcut gruparea demolatoare care l-a susţinut pe Cîţu, în frunte cu Klaus Iohannis? Literalmente au călcat în picioare democraţia în interiorul PNL, au impus o conducere împotriva voinţei reale a membrilor partidului şi, după impunerea acestei conduceri, practic şi-au încălcat toate angajamentele luate în faţa cetăţenilor români. Eu nu pot să fiu părtaş la trădarea cetăţenilor romani care şi-au exprimat încrederea în PNL", afirma Orban.



Fostul preşedinte al PNL susţinea că demisia reprezintă pentru el "o eliberare" şi "un nou început".