„Nu am fost de acord cu suma alocată sănătății și am și arătat de la ce domenii ar putea să mai vină bani, pentru a fi mai mulți bani de investiții în sănătate. (...) Nu au găsit o comunicare și nici nu văd o mediere. Domnul Barna a declarat, în această seară, că, în cazul în care va fi nevoie de dânsul, va interveni, dar se va găsi până la urmă consensul. L-aș întreba pe domnul Barna dacă are ideea de legislația în vigoare. E și vacanța de Paști. Pe data de 8, Primăria nu va mai primi cota defalcată din partea Ministerului de Finanțe. Ce se va întâmpla cu transportul public în comun?! Ce se va întâmpla cu apa caldă?! Ce se va întâmpla în spitale?!”, a spus Gabriela Firea, miercuri seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Subiectiv”.

„Am senzația că USR e inconștient și, din păcate, noul primar general nu a dovedit prin acest proiect de buget că dorește, într-adevăr, dezvoltarea Capitalei”, a mai spus Gabriela Firea.