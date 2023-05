Eveniment Sanador, „întrerupt” de o fetiță. Denisa arată că minunile există. Prof. Dr. Costache: În fiecare an, România pierde 1000 de copii din cauza malformațiilor cardiovasculare

Intervențiile de la SANADOR s-au desfășurat în cadrul unei misiuni umanitare, prin care o echipă medicală complexă, compusă din chirurgi cardiovasculari, medici anesteziști și de terapie intensivă, cardiologi, perfuzioniști și asistenți medicali specializați, de la Spitalul Clinic SANADOR și din 3 centre de prestigiu din Germania – Hanovra, Stuttgart și Munchen – a asigurat tratamentul necesar pentru malformațiile cardiace congenitale unui grup de 9 copii din România.



Cu vârste cuprinse între 3 luni și 17 ani, copiii operați la SANADOR fuseseră diagnosticați cu malformații cardiace precum tetralogia Fallot, defecte septale atriale sau defecte septale ventriculare, care le puneau în pericol dezvoltarea și chiar viața. Micuții aveau nevoie de aceste tratamente salvatoare, de care însă nu puteau beneficia altfel în România. Toți acești copii au fost operați cu succes, fără complicații, urmând să fie externați din spital în scurt timp.



Echipa din Germania a fost condusă de Prof. Dr. Ioannis Tzanavaros, chirurg cardiovascular la Stuttgart, și Dr. Christiane Beck, medic anestezist în chirurgia cardiovasculară pediatrică la Hanovra.

„Clinica SANADOR a făcut noi progrese într-unul din domeniile cele mai dificile ale medicinei românești. Rezolvarea malformațiilor cardiace congenitale este poate codașa medicii românești. Lucrul acesta ar fi trebuit corectat de-a lungul zecilor de ani de când ne luptăm să înființăm centre de chirurgie cardiacă neonatală și infantilă. Acest lucru s-a realizat doar în mică măsură. Din păcate, nu s-a realizat în capitala țării. Există câteva centre la Târgu Mureș care funcționează mai constant, la Cluj și Timișoara. Din păcate, în București nu există echipe medicale care să se ocupe de rezolvarea acestor cazuri de nou născuți cu malformații cardiace congenitale. Uneori, era nevoie să fie transferați spre centre medicale specializate din Europa. Acum facem aceste operații pro bono, cu sprijinul unor sponsori, cărora le mulțumim, dar avem intenția de a dezvolta și în mod propriu, independent, segmentul chirurgiei cardiace infantile. Cererea pentru aceste operații este foarte mare”, a zis Conf. Dr. Doru Herghelegiu.

În fiecare an, România pierde 1000 de copii din cauza malformațiilor cardiovasculare

„În fiecare an, România pierde 1000 de copii din cauza malformațiilor cardiovasculare. Trebuie să găsim soluții pentru această pierdere. Mulțumim SANADOR pentru găsirea acestei soluții! Suntem la șase luni de la derularea acestui program. Am operat copii cu malformații complexe. (...) De multe ori am spus că România are o resursă umană puțin utilizată. Sunt acești medici și asistenți medicali care s-au născut în România și lucrează și performează în spitale de înaltă ținută în străinătate. (...) Această echipă de specialiști vine regulat în România să ajute micuții copilași români. Colegii noștri, profesori universitari, medici, asistente medicale cu experiență își iau din timp și lucrează gratuit pentru a oferi o șansă la viață copiilor români", a zis și Prof. Dr. Victor Costache.

Și pentru că dincolo de cifrele care pot părea seci sunt copii salvați de la moarte, în cadrul evenimentului SANADOR de vineri, în care s-a vorbit despre acest subiect, a venit și o fetiță care arată că minunile există. Imaginea a fost una emoționantă. Fetița a venit și a stat numai în brațele unui medic. Denisa a fost operată acum doi ani. Are zece ani și se bucură de viață.

„Este minunat să vedem, după ani, că micuții sunt bine!”, a zis și Cătălina Costache, directoarea executivă a Fundației Polisano.

Mama copilei, prezentă și la eveniment, emoționată, a luat cuvântul și nu a putut să spună altceva decât că datorită medicilor aflați acolo, copilul ei se află astăzi printre noi.

„Mulțumesc din tot sufletul! Nu voi uita niciodată ce ați făcut pentru copilul meu! Mulțumesc mult”, a zis mama Denisei în timp ce a început să plângă. Momentul a fost extrem de emoționant și a primit ropote de aplauze.

Sprijin pentru chirurgia cardiovasculară pediatrică din România



Intervențiile din cadrul misiunii umanitare au fost realizate pro bono de echipele medicale implicate, la Spitalul Clinic SANADOR, în primul bloc operator complet digitalizat din România. Intervențiile salvatoare pentru cei mici nu ar fi fost posibile fără sprijinul oferit de Fundația Polisano, Fundația Kinderherzen și sprijinul financiar acordat de compania Allianz-Țiriac Asigurări.



„De 8 ani sprijinim copiii cu malformații cardiace congenitale din toată România să beneficieze de operații salvatoare pe inimă. Mi se pare extraordinar că echipe medicale internaționale aleg să dea pro bono din timpul și cunoștințele lor în folosul acestor copii mai puțin norocoși, dar și al echipelor locale. Până în prezent am ajutat peste 450 de copii să aibă inimi sănătoase și ne bucură deschiderea Spitalului Clinic SANADOR de a găzdui această campanie operatorie. Mulțumim susținătorilor, cu mențiune specială partenerului nostru strategic, Allianz-Țiriac Asigurări pentru sprijinul financiar”, a declarat Cătălina Costache, director executiv al Fundației Polisano.



„Suntem alături de Fundația Polisano de 7 ani, iar implicarea noastră în proiectul de salvare a vieților copiilor reprezintă un gest firesc, de normalitate, aliniat integral misiunii Allianz-Țiriac și rolului nostru ca asigurător – acela de a fi alături de oameni atunci când le este greu. Grija pentru viață, sănătate și binele celor dragi ne-a unit și avem încredere că acest parteneriat de cursă lungă va aduce beneficii copiilor și familiilor din România, dar și sistemului medical în sine. Rezultatele de până acum sunt extraordinare: o rată de succes de 100%, respectiv o nouă șansă la viață pentru copii. În numele colegilor din Allianz-Țiriac, mulțumim medicilor și personalului medical din România și străinătate pentru efort și dedicare”, a declarat Aurel Badea, deputy CEO Allianz-Țiriac.

Programul de chirurgie cardiovasculară pediatrică de la SANADOR



Aceasta este a treia misiune umanitară din cadrul programului de chirurgie cardiovasculară pediatrică de la Spitalul Clinic SANADOR, după cele din decembrie 2022 și februarie 2023. Acestea au scopul de a consolida și de a permanentiza programul de chirurgie cardiacă pentru copii, pentru a le putea oferi acestora cele mai bune tratamente cardiovasculare, de care adulții deja beneficiază la Centrul de excelență în chirurgia cardiovasculară minim invazivă de la Spitalul Clinic SANADOR.



Centrul de excelență în chirurgia cardiovasculară minim invazivă de la Spitalul Clinic SANADOR asigură pacienților cele mai moderne tratamente, realizate de medici cu o vastă experiență și cu stagii de formare și perfecționare în importante centre de excelență internaționale, în primul bloc operator complet digitalizat din România.

Înființat în anul 2001, SANADOR a cunoscut o continuă dezvoltare organică, în prezent deținând cel mai mare spital clinic multidisciplinar privat din țară, un centru oncologic complex, clinici, laboratoare de analize medicale și puncte de recoltare, radiologie și imagistică medicală de înaltă performanță, situate în București. Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat care asigură o gamă complexă de servicii medicale, având și compartiment de primiri urgențe adulți și copii, 21 linii de gardă și flotă proprie de ambulanțe.

