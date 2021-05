Emilian Imbri, după anunțarea primelor măsuri de relaxare: ATENȚIE! Nu este obligatoriu. Mie îmi este frică

Din 15 mai, se elimină masca în spațiile publice deschise, cu excepția spațiilor aglomerate, cum ar fi piețele în aer liber, târgurile. Se păstrează masca în mijloacele de transport în comun. Este eliminată și restricționarea circulației pe timpul nopții și, implicit, magazinele vor reveni la program normal. În acest context, Emilian Imbri îi avertizează pe români că ar fi bine totuși să poarte în continuare mască de protecție, chiar dacă acest lucru nu va mai fi obligatoriu, pentru siguranța lor. Medicul a mărturisit că deși este vaccinat împotriva COVID-19 îi este frică să "iasă față în față cu acest virus" și că va continua să poarte mască de protecție în spațiile publice deschise.

"În momentul de față încă nu se cunoaște foarte limpede ce urmează să facă acest virus care a trecut deja prin cei pe care i-a îmbolnăvit și vă dau doar un exemplu. Uitați-vă dacă cumva mai apare prin presă câte un caz, să știți că sunt destule, care după ce ajung acasă de la spital, după 2-3 luni decedează fie ca urmare a infarctelor, fie insuficiențelor de diverse organe. Oare sunt tot complicații și manifestări ale microtrompelor pe care acest virus le determină în organism?

Eu aș vrea să spun un singur lucru: Atenție! A afirma acum că putem să ieșim fără mască, trebuie luată ca afirmația "putem să ieșim fără mască", nu este obligatoriu să ieșim fără mască, iar eu vă spun ca persoană în vârstă, bătrân, cum vreți să mă denumiți, mi-e frică să ies față în față cu acest virus deși am făcut vaccinul, nu am făcut boala și port mască.", a declarat medicul Emilian Imbri la Realitatea Plus.

Avertismentul lui Florin Cîțu

De altfel, și premierul Florin Cîțu a avertizat astăzi că românii trebuie să fie în continuare precauți, să se vaccineze și să respecte restul măsurilor rămase în vigoare, chiar dacă s-a anunțat această relaxare. În caz contrar, se va "trage și frâna de mână", adică va fi o relaxare mai lentă. Același mesaj l-a transmis și președintele Klaus Iohannis, ieri, atunci când a anunțat primele măsuri de relaxare.

„Așadar, vom avea o relaxare pas cu pas. Am elaborat calendarul, care cuprinde acești pași până pe 1 septembrie, urmând ca la sfârșitul verii să avem o reevaluare, pentru a stabili măsurile pentru toamnă. Aceste relaxări sunt condiționate de doi factori extremi de importanți - pe de-o parte, de evoluția pandemiei și, evident, de măsurat prin rata de incidență, pe cealaltă parte, gradul de vaccinare. Dacă vrem mai multă relaxare, trebuie să respectăm măsurile care rămân în vigoare și trebuie să ne vaccinăm. Așa de simplu este.", a spus Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, după ședința cu Cîțu, Barna, Bode, Ciucă, Mihăilă, Arafat și Pistol.

