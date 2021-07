Emil Boc: Resping această conotație financiară legată de schimbarea ministrului Finanțelor

„Nu poți să conduci o echipă guvernamentală dacă nu recunoști dreptul suveran al premierului de a schimba, din mers, un membru, atunci când consideră", apreciază primarul Clujului, Emil Boc.

„Premierul azi a ieșit, a explicat motivele, mergem mai departe. Eu resping această conotație financiară legată de schimbarea ministrului Finanțelor.

Domnul ministru Nazare nu susține niciun candidat. Nici pe domnul Orban, nici pe domnul Cîțu. Nu aceasta a fost la baza remanierii ministrului Finanțelor, ci pur și simplu performanța.

Există o nemulțumire profundă în rândul primarilor PNL cu privire la faptul că, în decursul timpului, când au fost guverne PSD, au fost excluși de la sursele de finanțare din partea Guvernului. Toți primarii din această țară, dacă vor avea lucruri de finalizat, toți vor primi bani că aceste lucrări să fie finalizate. Acesta este mesajul premierului”, a spus Emil Boc la Antena 3.

Florin Cîțu, despre revocarea lui Nazare: Nu a avut conotații politice

Revocarea ministrului Alexandru Nazare nu a avut conotații politice, dă asigurări premierul Florin Cîțu.

„Am făcut o analiză a acestui portofoliu. Decizia am luat-o marți, când i-am spus domnului ministru să-și dea demisia. Am anunțat liderii coaliției. Aseara m-a anunțat că nu își dă demisia și am mers mai departe cu planul de revocare”, a explicat Florin Cîțu.

Premierul spune că revocarea nu a avut conotații politice.

„Nu are nicio legătură cu intervențiile politice. Este în filiala Prahova, iar filiala Prahova nu și-a dat până acum niciun fel de susținere. Nu despre asta este vorba. Pentru mine contează performanța echipei guvernamentale și este important ca toți să aibă performanță la superlativ. În momentul în care cineva nu are performanță la superlativ eu nu mă sfiesc să fac aceste schimbări”, a conchis Florin Cîțu.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat remanierea ministrului de Finanțe susținând că „ar vrea să creadă că nu este vorba despre o pedeapsă” deoarece Alexandru Nazare a refuzat să-l susțină pe Florin Cîțu în cursa internă pentru șefia partidului.