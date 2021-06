Emanuel Ungureanu (USR) "a avut și el șansa" să o privească în ochi pe Turcan: Are capacitatea să te mintă extrordinar

Emanuel Ungureanu, deputat USR PLUS, "a avut șansa" de a o privi și el în ochi pe Raluca Turcan, ministrul Muncii.

"Am avut această şansă să pot să o privesc în ochi. Doamna Turcan are capacitatea, din păcate, să te privească în ochi și să te mintă extraordinar. Este o capacitate cu totul deosebită să te uiţi în ochii omului, să îi spui "Îţi spun adevărul!" şi, de fapt, să îi spui cu totul altceva pentru că ideea de 70 de ani, prima, a zis-o chiar ea", a spus Emanuel Ungureanu, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Aveți șansa să mă priviți în ochi. Câți au șansa?"

Raluca Turcan, a participat vineri, la Deva la deschiderea Bursei locurilor de muncă a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Hunedoara. Liderul de sindicat al mecanicilor de locomotivă de la Depoul CFR simeria, Barbu Bărbulescu, i-a adresat mai multe întrebări pe tema creșterii vârstei de pensionare la femei, dar și despre concedierea colectivă a peste 1.400 de salariați de la CFR Marfă, potrivit ziaruldehunedoara.ro.

Raluca Turcan a negat că vârsta de pensionare la femei va crește. "Ați început discuția cu mine că voi crește vârsta de pensionare la femei. Nu cădeți pradă dezinformărilor. Vă rog eu frumos. Aveți șansa să mă priviți în ochi. Câți au șansa? Nu toată lumea. Aveți șansa să mă priviți în ochi și vă spun că nu și-a pus nimeni în cap să crească vârsta de pensionare. Vreau, însă, să creăm facilități ca oamenii care pot și vor să muncească, să aibă unde”, i-a spus Raluca Turcan liderului de sindicat de la CFR Marfă.

"S-a vehiculat creșterea forțată a vârstei de pensionare"

De curând, Raluca Turcan a vorbit despre riscurile pe care le implică lipsa unei reforme a sistemului de pensii și a dat asigurări că vârsta de pensionare nu va crește.

”S-a vehiculat creșterea forțată a vârstei de pensionare. Nu o creștem special pentru că în România speranța de viață la naștere, speranța de viață la vârsta pensionării și calitatea vieții active sunt sub media UE. Până să ajungă să crească vârsta de pensionare, așa cum au făcut celelalte țări din UE, România are de parcurs această etapă în care, pe de-o parte, stimulezi să rămâi în activitatea profesională și, prin alte măsuri de creștere a ocupării, de îmbunătățire a asistenței sociale, să ajuți și calitatea vieții profesionale să fie una cel puțin la nivelul mediei UE”, a spus ministrul Muncii, în emisiunea ”100%” de la Realitatea Plus, moderată de Laurențiu Botin.