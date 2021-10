Elevii, în vacanță ”la mall”. Cîmpeanu, apel către părinți: Predarea online generează pierderi

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației face un apel la responsabilitatea părinților și le cere să nu-i lase la ”mall” dacă au primit vacanță, tocmai pentru a limita cât mai mult răspândirea virusului SARS-CoV-2.

De asemenea, ministrul spune că predarea online ”generează pierderi”, mai ales că în anumite situații capacitatea de predare online este scăzută.

”Depinde de modul în care fiecare dintre noi înțelegem importanța diminuării mobilității. Nu există o interdicție de a ieși din casă și a te duce la mall dar orice părinte responsabil nu-și lasă copilul să meargă la mall. Respectarea regulilor, înțelegerea faptului că această vacanță suplimentară a fost un compromis pe care l-am făcut cu inima strânsă, dar dintre variantele rele a fost cea mai puțin rea variantă. Varianta școlii online ne-ar fi văduvit de posibilitatea prezenței fizice în viitor. Predarea online generează pierderi. Accentuează inechitatea. Cei care critică sunt părinții care au copilul în București și n-au probleme de conectivitate. Așadar în România sunt 3 milioane de copii, iar 1 milion sunt în mediu rural și nu au viteza de internet care să asigure conexiune video”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Capacitate scăzută pentru predare online

Sorin Cîmpeanu a vorbit și despre rata scăzută a școlilor în care au capacitatea de a predea online, iar în prezent nu se știe cum vor recupera elevii materia pierdută.

”În România avem o rată de acoperire de peste 90% în ceea ce privește conexiunea la internet, dar 50% are capacitatea pentru predare online. Nu e îndeajuns sa ai internet în școală. Este al doilea motiv pentru care este preferabil o vacanță. Ipoteza de bază e prezența fizică, iar dacă nu merge, ne vom muta în online și vom vedea cum vom recupera pierderile. (...) Examenele naționale se vor desfășura la datele stabilite. Atâta vreme cât pe durată a cursurilor rămânem la programa planificată, nu vom avea motiv pentru a modifica programa de examen. Singurul motiv pentru care am peria programa ar fi dacă perioada online ar continua, deoarece am cântări pierderile în contextul online. În ianuarie se vor da teze cu prezențe fizică, adică elevii de gimnaziu și de liceu” a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.