Dulciuri pentru un creier sănătos. Prof. Ciurea are lista

„Este extrem de important să avem grijă de sănătatea noastră. Chiar dacă „suntem bine” și „suntem tineri”... Întotdeauna e bine să previi! Sunt foarte multe lucruri care depind de noi. Putem să ne îngrijim și de fizic, și de psihic, dacă ne dorim cu adevărat.

Câteva recomandări pe care le reiau:

Ce alimente sunt recomandate pentru creier?

Carne slabă (pește, curcan), legume, fructe. Verdețuri. Totul cât mai proaspăt, cât mai puține produse congelate și procesate.

Dulciuri: miere sau ciocolată amăruie.

Odihnă (VITAL!), oxigen, apă, mișcare în parc, în natură.

Socializare”, a scris prof. dr. Vlad Ciurea pe contul său de Facebook.

„Optimism. Zâmbet. Și un proverb arab: Cel care are sănătate, are speranţă; iar cel care are speranţă, are totul”, a mai transmis acesta pe Facebook.

„Creierul iubește ieșirea din rutină și are nevoie de oxigen, de liniște, de relaxare”, a mai zis acesta.

Naty Badea este scriitoare și corespondent din Italia pentru Antena 3, însă, înainte de toate, e un om special, care te fascinează încă de la primele cuvinte. După cum spunea într-un interviu, Naty Badea „a ars” fiecare etapă pentru a ajunge unde se află astăzi. Italia s-a numărat mereu printre destinațiile sale preferate pentru vacanțe, însă, de la a merge în vacanțe, până la a locui acolo e un drum lung.

Într-un interviu acordat DCNews, Naty Badea a explicat cum este să locuiască în Italia și care sunt principalele diferențe față de România. Răspunsurile, AICI!

În Italia, Naty Badea a învățat echilibrul, în ceea ce privește mâncarea: „Dieta mediteraneană este cunoscută ca fiind una dintre cele mai echilibrate și mai sănătoase diete de pe planetă. Italienii sunt obișnuiți să mănânce de calitate, nu mult. De aceea, trăind aici, ajungi să apreciezi altfel mâncarea și chiar și momentul mesei în sine.”

„Cel mai mult îmi place micul dejun luat în oraș la pasticcerie: cornetto și cappuccino”, a spus, pentru DCNews, Naty Badea.

