Prof. dr. Șerban Bubenek îl laudă pe Alexandru Rafila. Ce a făcut ministrul Sănătății, în doar un an, și nu s-a făcut în ultimii ani

Prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), a vorbit la DC Medical, printre altele, şi despre punctele forte ale Ministerului Sănătăţii sub bagheta lui Alexandru Rafila.

"Am văzut şi eu iniţiativa ministrului Sănătăţii. Este absolut lăudabilă şi sperăm să reuşească să o ducă la capăt. De asemenea, am văzut că echipa nouă a Ministerului Sănătăţii a făcut, printre altele, într-un an de zile ceea ce nu s-a făcut în ultimii ani - deblocarea PNRR-ului. Există promisiuni şi pentru deblocarea unor măsuri legislative, mai ales în ceea ce priveşte reglementarea personalului care trebuie să existe măcar în spitalele mari de urgenţă care funcţionează 24 din 24.

Şi lipsa clădirilor este o problemă. Probabil că o s-o rezolvăm în 3-4 ani de zile. Problema este cu cine le umplem, cu ce personal le operăm. Cu siguranţă că o să dispară Gigel care duce analizele de la etajul 1 la etajul 3. Noi aveam un proiect din 2006. Din 2008, aveam chiar şi un aviz de urbanism pe şoseaua Fundeni, în spate. Dar, vedeţi, că deşi Ministerul Sănătăţii a fost iniţiatorul şi ne-a dat acel teren ca să facem studiul de fezabilitate, cererile noastre repetate ca acel teren să intre în proprietatea noastră, ca să putem să ne ocupăm, s-au îndeplinit abia în primăvara acestui an" a spus dr. Șerban Bubenek în cadrul emisiunii "Dezbateri în sănătate."

Memorandumul aprobat în Guvern

Potrivit memorandumului făcut public şi pe siteul Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care are în vedere, în principal, diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor și autorităților publice prin asigurarea sursei de finanțare a măsurilor de sprijin al mediului economic și al protecției categoriilor vulnerabile.

Astfel, "în conformitate cu prevederile art. IV alin. (1), prin actul normativ invocat anterior se prevede suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante pe toată perioada anului 2023, cu excepția posturilor unice din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare sau cele din instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, în cazuri temeinic justificate, prin excepţie de la prevederile alin. (1), prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului" se arată în document.

