Dr. Oana Dumitrache: Primul indiciu când alegem alimentele. Cum ne dăm seama că au pesticide

Întrebată dacă a constatat o creștere a cazurilor de persoane care acuză afecțiuni determinate de calitatea alimentelor din magazine, Oana Dumitrache, medic specialist diabet, nutriție şi boli metabolice, a făcut următoarele precizări: „Da, clar am observat și a crescut foarte mult obezitatea. Obezitatea infantilă este în plină explozie. Acum câțiva ani, am făcut un studiu și am cerut niște date antropometrice din teritoriu din zona Făgăraș la copiii între 10 și 18 ani care aveau niște greutăți enorme, adică băieții înălțime de 1,70 - 1,80 m și 100-150 kg. Acest lucru s-a văzut în sănătatea publică, au explodat alergiile alimentare, au explodat intoleranțele alimentare.”

„Nu știm ce mai cumpărăm, deși există o etichetă pe care ar trebui să învățăm s-o citim. Eticheta este atât de complicată încât consumatorul simplu nu-și dă seama exact ce consumă. Nu știe să citească această etichetă și nu se face această educație în şcoli. Eu asta aş propune să se facă o educație în școli, să știe copilul când cumpără, pentru că foarte mulți copii acum sunt lăsați să cumpere. Aici este marea problemă și atunci foarte mulți consumatori nu mai știu”, a mai spus medicul.

„Românul are stilul ăsta de a intra în supermarketuri de a se apropia de aprovizionare în exces. De ce? Pentru că aceste alimente nu sunt perisabile, țin foarte mult timp. Când durata de menținere în frigider este foarte lungă, clar este plin de pesticide. Acesta este primul indiciu când alegem alimentele", a spus Oana Dumitrache, medic specialist diabet, nutriție şi boli metabolice, în emisiunea „Exces de putere” de la Antena 3.

Neurochirurgul Alexandru-Vlad Ciurea, doctor în ştiinţe medicale şi profesor universitar, a spus care este „cel mai bun supliment alimentar pentru organism”.

„Cel mai bun supliment alimentar pentru organism este mâncarea cât mai naturală. Cea de la țară, dacă se poate, de la micii producători. O mâncare ținută cât mai puțin la congelator, fără aditivi, fără coloranți. Pentru că, pe lângă apă, odihnă și oxigen, și mâncarea este importantă pentru creierul nostru. Este bine de știut că mâncarea procesată vine uneori „la pachet” cu surprize neplăcute pentru organism, celebrele E-uri. Unele sunt teribil de periculoase”, a scris pe Facebook neurochirurgul Vlad Ciurea, doctor în ştiinţe medicale şi profesor universitar.

„Un exemplu: E 951, îndulcitor și potențiator de arome sintetic. Este de aproape 200 de ori mai dulce decât zahărul! Se descompune, printre altele, în acid aspartic. Acesta suprastimulează neuronii, până la epuizare și distrugere. Prin urmare, produce migrene, amețeli, oboseală cronică și multe altele”, a explicat Vlad Ciurea.

