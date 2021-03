Dr. Marius Bărbat, interviu de pe frontul anti-COVID din Slovacia. ”Din ce spune OMS, pandemia probabil nu se va termina niciodată”

Iată o parte din interviul publicat de știridecluj.ro cu dr. Marius Bărbat:

Credeți că e posibil să vină valul 3 în România?

Dr. Marius Bărbat: Nu știu ce să zic. Eu am o părere diferită despre valurile astea. Eu am lucrat, de când am venit din Italia și până am plecat acum în Slovacia, non-stop. Două săptămâni am avut o pauză, așadar am stat numai pe ”front”, ca să zic așa.

Eu nu am văzut primul vârf decât în octombrie, noiembrie și decembrie, dar în rest pe tot parcursul anului trecut a fost un număr de cazuri mai ridicat sau mai scăzut, în funcție de săptămână, dar cifrele erau constante. Am văzut vârful propriu-zis în octombrie, noiembrie, decembrie, după care a început să scadă, iar acum numărul de cazuri începe să crească iarăși.

Probabil până în noiembrie a fost primul vârf, iar acum este valul doi. Acesta este punctul meu de vedere pe bază a ceea ce am văzut din interior, fără să mă uit la știri, fără să citesc presa.

Că a fost la un moment dat o perioadă mai relaxată, eu nu am observat-o. La noi a fost constat numărul de pacienți. Să zicem că am avut la un moment dat două zile în care am avut un loc liber la Terapie intensivă, pe durata unui an. Deci vă dați seama ce presiune a fost.

”Să nu se ajungă până în ultimul moment, pentru că în ultimul moment eforturile sunt fenomenale și rezultatul e foarte slab”

Ce sfaturi aveți pentru oameni?

Dr. Marius Bărbat: Să poarte mască, să se spele pe mâini și să păstreze distanța. Altceva nu pot să zic. Și să vină mai repede la medic. Să nu mai stea acasă. Cazurile sunt foarte foarte complicate de la venirea de acasă. Să nu se ajungă până în ultimul moment, pentru că în ultimul moment eforturile sunt fenomenale și rezultatul e foarte slab.

Am avut pacient care a venit de acasă cu afectare pulmonară de peste 95%. Vă dați seama care sunt șansele de supraviețuire pentru un astfel de pacient.

Să vină puțin mai repede la spital, să nu stea. Mi se pare că începe să se blameze un pic boala asta, să se marginalizeze persoanele care au Covid, dar nu ar trebui să fie așa. Ajung că le fie rușine că au Covid. Sunt mulți care ori nu realizează, ori nu ignoră aceste simptome de oboseală.

Cel mai ușor lucru de făcut e să meargă să-și facă niște analize și să le facă din timp, pentru a-i putea ajuta. Dacă ajung în stadii finale, în care afectare pulmonară este masivă, nu se mai poate face nimic. Sunt situații în care orice faci, nimic nu funcționează.

”În zonele în care se va vaccina într-un procent mai ridicat, acolo va scădea numărul de infectări”

Cât credeți că mai ține această pandemie?

Dr. Marius Bărbat: Din ce spune Organizația Mondială a Sănătății, cel mai probabil nu se va termina niciodată. Se va izola. În zonele în care se va vaccina într-un procent mai ridicat, acolo va scădea numărul de infectări. Totul se va rezuma pe glob la regiuni. Vor fi regiuni mai puțin afectate sau mai mult afectată. Se vor carantina țări, se vor carantina orașe sau județe, pentru că de acolo poate izbucni un focar oricând. Toată treaba asta va dura până când nu se va ajunge la o vaccinare mare la nivel global, nu de Cluj sau România. Tot va continua și va continua.