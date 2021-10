Dr. Carmen Dorobăț: Personalul de la Boli Infecțioase este obosit, deja stresat, deja alergat, suprasolicitat

Carmen Dorobăț, medic infecționist la Spitalul "Sf Paraschiva" din Iași susține că doar vaccinul anti-COVID ne ajută să nu facem o formă gravă a bolii.

,,Categoric acest vaccin ne ajută să nu ajungem la forme foarte grave la Terapie Intensivă. Există, uneori, critici deosebit de dure la adresa acestui vaccin. Vaccinul are reacții adverse ca oricare altul, în proporție de 2-4%, dar oamenii trebuie să știe că nu fac forme grave și, în altă ordine de idei, chiar dacă se infectează, transmit boala într-o proporție mai mică. O persoană vaccinată are o încărcătură virală mai mică și transmite boala cu un grad de contagiozitate mult mai mic decât o persoană nevaccinată’’, a declarat Carmen Dorobăț la Realitatea Plus.

Carmen Dorobăț: Un personal obosit, deja stresat, deja alergat, suprasolicitat

Totodată, medicul infecționist a avertizat că personalul medical din țară este deja obosit și suprasolicitat din cauza numărului mare de pacienți cu Covid-19 din spitale, mulți dintre ei în stare gravă.

"Personalul de la Boli Infecțioase, de la Terapie Intensivă și alți colegi care ne ajută este un personal obosit, deja stresat, deja alergat, suprasolicitat. Nu avem medicamente să îi îngrijim bine pentru cei care există deja în paturi și personalul este obosit. Cum să mai gândești organizare când tu nu poți să îi asiguri un act medical de calitate prin medicamentele care trebuie administrate și nu le ai într-o cantitate suficientă? Trebuie să împărțim o cantitate infimă de medicamente la un număr atât de mare de pacienți’’, a mai explicat Carmen Dorobăț.

Carmen Dorobăț a vorbit și despre testele de salivă pentru coronavirus. Potrivit medicului, acestea au specificitatea cea mai mică.

,,Testele de salivă sunt testele cu specificitatea cea mai mică, urmează, în ordine, testul prin preluare nazo-faringiană și testul PCR. Este posibilitatea ca, utilizând pe scară largă aceste teste de salivă, să avem teste fals negative și atunci să nu punem în evidență o sursă de infecție’’, a conchis medicul.