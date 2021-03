Dolly Parton s-a vaccinat pe ritmurile unui hit, parodiat chiar de către ea. Ce mesaj a transmis vedeta muzicii country. VIDEO

Cântăreață și actriță americană acum în vârstă de 75 de ani, Dolly Parton s-a vaccinat împotriva COVID-19. Imaginile cu ea au făcut înconjurul lumii, scrie CNN.

„Am aşteptat o vreme, sunt suficient de în vârstă pentru a-l obţine şi suficient de deşteaptă pentru a-l face. Aşadar, sunt foarte fericită că o să-mi fac (vaccinul) Moderna astăzi”, a afirmat cântăreaţa de 75 de ani într-un videoclip postat marţi pe Twitter cu mesajul “Dolly primeşte o doză din medicamentul ei”.

Dolly Parton i-a încurajat pe oameni să se vaccineze şi a anunţat că şi-a modificat chiar una dintre piese pentru a se potrivi cu această ocazie. Parton a râs în timp ce cânta parodia, în care numele “Jolene” a fost înlocuit cu “vaccin”.

“Vaccin, vaccin, vaccin, vaccin ... Te implor să nu eziţi. Vaccin, vaccin, vaccin, vaccin, pentru că odată ce ai murit atunci e puţin prea târziu”, a cântat ea râzând.

Dolly Parton, considerată o legendă a muzicii country, a donat anul trecut 1 milion de dolari pentru dezvoltarea vaccinului Moderna împotriva COVID-19.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC