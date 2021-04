Doi vârstnici au mers la vaccinare în straie populare / FOTO

Într-o postare pe Facebook, Platforma RoVaccinare a prezentat doi vârstnici din județul Sălaj care au venit la imunizare în straie populare:

„La cei 85 de ani ai săi, domnul Vasile Pop din Meșenii de Jos şi-a îmbrăcat cămeșa albă cu motive tradiționale sălăjene, care îi e dragă pentru că a purtat-o și atunci când a fost mire, și-a pus la brâu chimirul negru de piele și plecat spre Zalău, să se vaccineze împotriva COVID-19.Și nu a mers singur, ci împreună cu consăteana sa, doamna Floare Păuşan, de 82 de ani, care și ea s-a gătit de sărbătoare, cu o frumoasă ie albă, cu cusături negre.

“Nu am vrut să vin mai repede să mă vaccinez, că am spus să-i las întâi pe cei tineri, dar acum cred că ne-a venit şi nouă rândul să ne vaccinăm, să fim protejați de virus. Nu mi-e frică de vaccin, pentru că merg în fiecare an să-mi fac, la doctorul de familie, vaccinul antigripal”, spune tanti Floare, înainte să-şi suflece mâneca stângă de la cămașă.

Doi vârstnici care au privit vaccinarea ca pe o sărbătoare, o cale de a trece peste pandemie și nu ca pe o obligație sau o corvoadă.

„Astăzi am avut un eveniment deosebit. Am avut două persoane cu o vârstă înaintată, de 82, respectiv 85 de ani, pacienţi din comuna Meseşenii de Jos, cu o patologie cronică, care chiar dacă sunt în etate au dorit să vină să se vaccineze, pentru a sublinia încă o dată importanţa vaccinării şi siguranţa vaccinului. Sunt nişte pacienţi model, care şi pentru vaccinul anual antigripal vin la vaccinare, la cabinetul medicului de familie. Nu au avut până acum probleme sau efecte secundare, iar faptul că au ajuns la această vârstă se datorează şi respectării indicaţiilor medicului de familie”, afirmă Csakvari Alexandru, medic primar medicină de familie, coordonatorul Centrului de vaccinare nr. 2 - Cercul Militar“, au scris pe Facebook cei de la Platforma Națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.

Zalău.Sursa: Instituția Prefectului Sălaj