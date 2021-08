Decizie de respingere în cel de-al doilea dosar al premierului Cîțu din SUA

Premierul Florin Cîțu a spus că în cel de-al doilea dosar pe care îl are în Statele Unite este vorba despre o decizie de respingere.

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, despre al doilea dosar al său din SUA, când a fost chemat în judecată pentru o datorie neplătită băncii, că este, de fapt, o decizie de respingere și oricine ar fi vrut l-ar fi putut găsi în 2009. Întrebat despre al doilea dosar din Statele Unite ale Americii, Florin Cîțu a declarat, luni, că s-a informat despre dosarul publicat de Mediafax și Aleph News și că este, de fapt, o decizie de respingere.

„M-am informat și eu. Este, de fapt, o decizie de respingere a unei sentințe civile despre care nu am fost informat niciodată. S-a întâmplat în 2009. Eram foarte ușor de găsit pentru oricine ar fi vrut să mă găsească în 2009 dacă era ceva, dar, repet, realitatea juridică este că acel dosar a fost respins de instanța din SUA. Eu am încredere în justiția din SUA”, a spus Cîțu.



Agenţia MEDIAFAX şi Aleph News au obţinut în exclusivitate, în urma unei solicitări oficiale, şi dosarul civil al premierului Florin Vasile Cîţu, aşa cum el a fost pus la dispoziţie de către autorităţile judiciare americane, şi prezintă publicului în cele ce urmează faptele şi mărturiile, în ordine cronologică, aşa cum se regăsesc şi reies din documentele aflate în dosar.



21 iulie 2008: Florin Cîţu este dat în judecată pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank. Banca americană îşi vânduse creanţele la credite restante către firma de recuperări creanţe Clarke Jordan Financial LC din Iowa care-i cere lui Florin Cîţu, într-un proces civil, în instanţă, peste 9755,27 de dolari pentru că nu şi-a respectat angajamentele semnate.

Cîţu, datorii în SUA. Vâlcu: Suntem nebuni? Normal că nu-şi aduce aminte

Jurnalistul Val Vâlcu a comentat datele din noul dosar pe care l-a avut Florin Cîţu la instanţa din Statele Unite, document care a apărut, duminică, în presă.

"Cum putem să scriem că Florin Cîţu a făcut în Statele Unite datorii de circa 9.000 de dolari, când el a făcut în România datorii de 50 de miliarde de euro. Suntem nebuni? Normal că nu-şi aduce aminte câţi bani are de dat acolo când suma despre care se vorbeşte e insignifiantă faţă de împrumuturile pe care le învârte în ţară ca ministru de Finanţe şi premier.

Păi e pistol cu apă, e o jucărie, un nimic! E suficient să facem un calcul simplu ca să vedem că în România el a făcut datorii incomparabil mai mari şi nu are nicio problemă", a punctat Val Vâlcu.