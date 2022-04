De ce a demisionat Nicușor Halici / video

În luna martie, deputatul PSD Nicolae Halici şi-a anunţat demisia din funcţie, ca urmare a numirii ca prefect al judeţului Vrancea.

”A fost o decizie pe care nu am luat-o cu foarte multă greutate pentru că atunci când funcția de prefect al județului Vrancea a revenit la PSD, am considerat că, pe de o parte, sunt unul din oamenii cu expertiză în administrația publică și pot face mai multe lucruri pentru vrânceni, fiind aici în județ non-stop. Pe de altă parte, am și experiența parlamentară care contribuie foarte mult. De asemenea, și funcția de prefect este una cu susținere politică.”, a spus Halici.

”Am rămas surprins de susținerea colegilor parlamentari. Știam că eu mi-am făcut treaba oriunde m-am dus doar că, repet, pentru vrânceni, pot să fac mai multe lucruri din această funcție de prefect. Ca parlamentar, limitele constituționale și legale sunt unele foarte stricte și totul putea să fie interpretat, orice aș fi făcut pentru comunitatea din Vrancea. (...) Dacă mă duceam la un minister și făceam anumite solicitări pentru a dezvolta comunitățile din Vrancea, apoi se spunea că aducem foloase necuvenite. De aceea, am luat această decizie.”, a declarat Halici.

”Sper ca viața, vrâncenii și PSD să mai îmi ofere ocazia să revin în Parlament, la un moment dat. (...) Am încercat să ajut cu tot ceea ce pot eu, ca om și ca expert pe acest domeniu în Parlamentul României. Da, puteam să rămân în Parlament, dar alegerea a fost una strict legată de a ajuta mai mult comunitățile.”, a mai spus Nicușor Halici, la interviurile DC News.

