€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri Info utile Dâmbovița: Investiții care se văd, rezultate care contează
Data publicării: 08:07 23 Mar 2026

Dâmbovița: Investiții care se văd, rezultate care contează
Autor: Crişan Andreescu

Stefan

În urma unei  vizite de lucru în teren am  verificat stadiul lucrărilor pe cele 3 Loturi care fac parte din proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean, a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ

Este vorba despre modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana-Pandele – Șotânga – Târgoviște), DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A)”.

Lucrările sunt în plină desfășurare, iar proiectul va aduce un plus de confort și siguranță pentru toți cei care circulă în zonă și va facilita deplasările între comunități:

Lotul 1 - DJ 712 Târgoviște – Șotânga – Vulcana-Pandele – Brănești – Pucioasa – 15,77 km – investiție de aproximativ 101.000.000 lei;

Lotul 2 - DJ 720C Gura Ocniței – Ocnița și DJ 720A Gura Ocniței – Adânca – 15,1 km – investiție de peste 90.000.000 lei;

Lotul 3 - DJ 720A – Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Dobra (Mărcești) – Finta – Cornești (Postârnacu) – DN 1A – 28 km – investiție de aproximativ 107.000.000 lei.

Fiecare zi de lucru și fiecare etapă finalizată înseamnă condiții mai bune de trafic și o infrastructură modernă în județul nostru, adaptată nevoilor actuale.

Facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca #Dâmbovița să se dezvolte și să devină un loc mai bun pentru noi toți!

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe durata lucrărilor și vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere, a precizat liderul PSD Dâmbovița.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close