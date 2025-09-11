Data publicării:

Curs valutar BNR 11 septembrie. Câți lei costă azi 1 euro

Autor: Andrei Itu | Categorie: Economie
Foto: Pixabay
Curs valutar BNR, joi, 11 septembrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de joi 11 septembrie 2025.

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0707 lei, în scădere cu 0,26 bani (-0,05%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0733 de lei.

Pe de altă parte, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3397 lei, mai mult cu 1,58 bani (+0,23%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3297 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4290 lei, în scădere cu un ban (-0,11%), faţă de 5,4353 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 505,2770 lei, de la 508,6964 lei, în şedinţa precedentă. Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR 11 septembrie. MONEDA SIMBOL RON



1 Euro EUR 5,0707
1 Dolar american USD 4,3397
1 Dolar australian AUD 2,8660
1 Leva bulgărească BGN 2,5926
1 Dolar canadian CAD 3,1258
1 Franc elveţian CHF 5,4290


1 Coroană cehă CZK 0,2076
1 Coroană daneză DKK 0,6792
1 Liră egipteană EGP 0,0900
1 Liră sterlină GBP 5,8604
100 Forinţi maghiari HUF 1,2900
100 Yeni japonezi JPY 2,9330
1 Leu moldovenesc MDL 0,2597


1 Coroană norvegiană NOK 0,4371
1 Zlot polonez PLN 1,1884
1 Rublă rusească RUB 0,0510
1 Coroană suedeză SEK 0,4631
1 Liră turcească TRY 0,1048
1 Rand sud-african ZAR 0,2473


1 Real brazilian BRL 0,8028
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6091
1 Rupie indiană INR 0,0491
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3116
1 Peso mexican MXN 0,2329
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5723
1 Dinar sârbesc RSD 0,0433


1 Hryvna ucraineană UAH 0,1051
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1815
1 Baht thailandez THB 0,1362
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5572
1 Shekel israelian ILS 1,3001
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
1 Peso filipinez PHP 0,0759
100 Coroane islandeze ISK 3,5509
1 Ringgi malaysian MYR 1,0279
1 Dolar singaporez SGD 3,3774
1 Gram de aur XAU 505,2770
1 DST XDR 5,9424

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

