Curs BNR. Schimbul valutar pentru weekend și 15 august. Valoare euro, dolar, liră

Un euro a ajuns astăzi la 4,8909 lei, după o scădere cu 0,0181 lei. Dolarul SUA este raportat de BNR la 4,7450 lei, după o scădere cu 0,0044 lei. Un euro este egal cu 1,0307 USD.

Francul elvețian rămâne peste 5 lei, la limită: 5,0380 lei, după o scădere cu 0,0090 lei. Lira sterlină este raportată la 5,7696 lei, scăderea fiind înregistrată la 0,0340 lei.

O leva bulgărească valorează 2,5007 lei, după o scădere cu 0,0092 lei. O liră turcească este raportată la 0,2642 lei, scăderea fiind cu 0,0003 lei. Gramul de aur este raportat la 272,6466 lei (scădere cu -0,5765 lei).

Cursul valutar raportat astăzi,12 august 2022, este valabil în weekend și luni (când va fi sărbătoare legală). Marți, 16 august, urmează a fi raportat un nou curs valutar.

Conform cursbnr.ro, ROBOR-ul scade a treia zi consecutiv.

Iată valorile:

La 3 luni: 7,98%

La 6 luni: 8,13%

La 12 luni: 8,27%.

Aceste aprecieri ale leului, dar și scăderi ale ROBOR-ului vin după ce marți, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avut o declarație de presă tăioasă.

”Băncile au cam sărit calul”

”De regulă, între rata de politică monetară și ROBOR există o corelație. (...) De mai bine de patru, cinci luni, s-a decuplat ROBOR-ul. Ca să mă exprim mai pe înțelesul dumneavoastră, băncile au cam sărit calul. ROBOR s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară. Pentru a înțelege ce s-a întâmplat, e nevoie de două lucruri. În primul rând, acestea sunt dobânzi de piață și piețele au tendința să suprareacționeze, așa funcționează piețele de peste tot din lume, mai ales în perioadele de criză. Overreaction se zice în engleză. Sunt și alți termeni. Găsirea punctului de echilibru se face printr-un balans, de multe ori, pe extreme, și pe piețele valutare se întâmplă acest lucru, și pe piețele monetare cu dobânzile, și la bursa de valori. Sunt lucruri absolut normale. Acum a fost clară tendința băncilor și a celor care acționează pe piața monetară la termen să privească pesimist viitorul”, a spus Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR).

La DCNews, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a declarat că ”ROBOR-ul este un indicator financiar, un preț al banilor, arată dobânda la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară”. Prin lege, ROBOR-ul influențează ratele creditelor de consum și creditele ipotecare, a continuat consilierul guvernatorului BNR, în interviul acordat DCNews.

Într-o singură zi, din 24 februarie și până marți, ROBOR-ul a scăzut. În 9 august, a ajuns la 8,14%. În conferința de presă de marți, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, le-a transmis direct băncilor că au sărit calul.

”Banca Națională, dincolo de dobânda de politică monetară, dincolo de controlul strict al lichidității, dincolo de rata rezervelor minime obligatorii, are și o capacitate de infiltrare morală. Ieri (n.r. 9 august) am văzut asta. Practic, guvernatorul a privit băncile în ochi și le-a spus că au sărit calul. Există și niște reguli când cresc prețurile banilor. O regulă nu e o lege, însă e o regulă a pieței: dacă Banca Națională are dobânzi de 5,50%, ROBOR-ul ar trebui să fie cu un punct procentual mai mult, adică 6,50%, iar ieri era la 8,14%” a afirmat Adrian Vasilescu.

