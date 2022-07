Cristian Preda îl aplaudă pe Cătălin Drulă, după reușita de la vârful USR: Testul răsturnării puterii e un pic mai greu

”Așa cum era previzibil, Drulă a câștigat șefia USR. Cu un scor mult mai confortabil decât cel cu care fusese ales Cioloș acum câteva luni și chiar mai bun decât scorul cu care Barna s-a impus în partid în 2019, cu două luni înainte de prezidențiale. USR a bifat încă un moment de democrație internă.Testul răsturnării puterii e un pic mai greu.” a scris Cristian Preda, pe Facebook.

Cristian Preda este fost deputat european, timp de zece ani, în grupul PPE.

Șefia partidului USR a fost discutată de 6 candidați. Cătălin Drulă este cel care a condus partidul cu mandat interimar până în acest moment. Rezultatele acestor alegeri interne vin într-un moment de cotitură pentru partid, asta pentru că mai mulți parlamentari USR și-au dat demisia și l-au urmat pe Dacian Cioloș în noua structură pe care acesta a format-o. Cătălin Drulă promite să reformeze USR și să pregătească partidul pentru alegerile din 2024.

"Suntem aici să construim pentru 2024 și 2028, suntem o singură echipă de astăzi, s-a terminat cu echipa cutare și cutare, de azi suntem toți USR. Cine înțelege că munca de echipă produce rezultate e binevenit. Dar nu mai avem timp în USR de vedetisme și de politică imatură. Cine rămâne acolo se plasează singur în afara partidului nostru. Suntem aici să le arătăm românilor că există speranță. (…) Există speranță și se poate. Nu se poate peste noapte și miraculos. Cine promite așa ceva habar n-are ce vorbește sau e mincinos. Vă spun cu toată convingerea, dați-ne voturile, nu mai dați voturile bandiților care au dus țara unde este, care nici nu știu, nici nu pot, nici nu vor. Cel mai mare rău este că vor să ne facă să credem că asta e, că atât se poate. Am 41 de ani, iubesc țara asta și știu că se poate mult mai mult de-atât (…) Haideți alături de noi, de USR, în mișcarea de schimbare a României.", a spus Cătălin Drulă.

Au fost șase candidați

Potrivit unui comunicat al USR, şase candidaţi au fost înscrişi în cursa pentru funcţia de preşedinte al partidului. Aceştia sunt:



* Octavian Berceanu - fost comisar-şef al Gărzii de Mediu;



* Cătălin Drulă - deputat USR de Timiş, preşedinte interimar al USR, fost ministru al Transporturilor;



* Alexandru Kiss - şofer de TIR, membru filiala USR Bălceşti, Vâlcea;



* Miroslav Taşcu-Stavre - lector universitar, membru filiala USR Reşiţa, Caraş-Severin;



* Cătălin Teniţă - deputat USR de Bucureşti;



* George Ungureanu - inginer în domeniul petrol şi gaze, preşedinte filiala USR Murighiol, Tulcea.



Preşedintele USR a fost ales prin votul tuturor membrilor, iar primul tur de scrutin s-a desfășurat în perioada 6 - 10 iulie. Dacă niciun candidat nu ar fi obținut majoritatea voturilor valabil exprimate, s-ar fi organizat un al doilea tur de scrutin.

Deputatul Tudor Benga a demisionat din USR

”Ziua cea mai lungă și decizia cea mai grea! În urmă cu câteva minute mi-am dat demisia din USR. Nu, nu este vorba de vreo plecare coordonată cu colegii din fostul PLUS care pleacă zilele astea în REPER. Însă nici în USR nu mai pot rămâne fiindcă efectiv m-am săturat de războială permanentă și vreau să-mi pot dedica toată energia înspre a construi. Sunt de 6 ani în organizația asta, am pus enorm de mult suflet în evoluția ei, am dus grămezi de bătălii pentru principiile și valorile în care cred, însă a venit punctul în care trebuie să dau reset. Și pentru sănătatea mea dar și pentru misiunea publică pe care mi-am asumat-o în clipa în care am făcut pasul către politică în 2016”, a anunțat, pe Facebook, Tudor Benga.

