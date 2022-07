COVID-19 are simptome noi. Medicul Carmen Dorobăț: S-ar putea confunda cu alte probleme infecțioase digestive

„În momentul de față, nu avem forme grave de COVID-19. În momentul de față, sistemul sanitar din România nu se simte sub o presiune. Mulți dintre pacienți sunt urmăriți la domiciliu de către medicul de familie. Sfătuim populația, care dorește să nu se îmbolnăvească, să poarte mască în spațiile închise, pentru că aici e cea mai mare posibilitate de a contacta această infecție”, a spus, miercuri dimineață, medicul Carmen Dorobăț într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Cu privire la simptome, Carmen Dorobăț a spus: „S-au schimbat. Nu mai asistăm la pierdere de gust și miros, dar asistăm la debut cu fenomene digestive, greață, vărsături, scaune diareice. S-ar putea confunda cu alte probleme infecțioase digestive. De asemenea, la copil am sesizat că pot apărea, câteodată, erupții la nivelul pielii, la debut. Sunt simptome pe care trebuie le știm!”

Bilanț coronavirus, 26 iulie 2022. Peste 12.000 de cazuri!

Un număr de 12.353 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, cu 7.398 mai multe faţă de ziua anterioară, a anunţat, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.



Conform ministrului, 2.502 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima trecere prin boală.



Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt în Bucureşti - 1.492 şi în judeţele Cluj - 1.301, Braşov - 660, Timiş - 649, Constanţa - 550, Prahova - 480, Iaşi - 461.

Rata de infectare înregistrată la 14 zile, la nivel naţional, este de 2,30 cazuri la mia de locuitori.



Cea mai mare incidenţă este în Bucureşti - 7,17, urmată de judeţele Cluj - 5,71, Ilfov - 5,15, Constanţa - 4,6, Braşov - 4,39, Sibiu - 4,29, Prahova - 3,6 şi Timiş - 3,5.



În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.491 de teste RT-PCR (3.995 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 2.496 la cerere) şi 28.430 teste rapide antigenice.



Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 13.289.361 de teste RT-PCR şi 10.645.260 teste rapide antigenice.



În total, pe teritoriul României, au fost înregistrate 3.024.064 de cazuri de infectare cu noul coronavirus de la începutul pandemiei.



Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 359 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Rafila: Introducerea obligativităţii purtării măştii s-ar putea să nu dea rezultate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a recomandat purtarea măștii de protecţie în spaţiile închise aglomerate şi în mijloacele de transport pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2.

„Ministerul Sănătăţii nu are la dispoziţie această pârghie (n.r. de impunere a obligativităţii măştii). Aşa cum am mai afirmat, mai ales că este o perioadă extrem de călduroasă, este bine să existe o participare a populaţiei la acest efort de limitare a răspândirii. Ea se poate face printr-o măsură foarte simplă, prin utilizarea măştii în spaţiile închise aglomerate sau în mijloacele de transport în comun. Am văzut chiar exemple din partea unor persoane care s-au hotărât să le folosească. Cred că este un mesaj puternic, pentru ca oamenii să înţeleagă că, dacă se protejează pe ei, protejează şi pe ceilalţi”, a spus, marți, ministrul Alexandru Rafila.

„Trebuie să avem un anumit tip de solidaritate şi responsabilitate”, a subliniat ministrul Sănătății. „Introducerea obligativităţii s-ar putea să nu dea rezultatele scontate dintr-un motiv foarte simplu: masca, dacă este purtată incorect, este inutilă. Important nu este doar să porţi masca, ci să o porţi corect. Este greu să stabileşti puncte de control din cinci în cinci metri ca să verifice cineva chestia asta”, a spus Alexandru Rafila.

De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, tot marţi că, în perioada următoare, vor fi deschise centre de vaccinare în unităţi sanitare, ca o măsură de pregătire a campaniei de imunizare din toamnă, când se aşteaptă un ser adaptat la noile variante ale tulpinii Omicron a SARS-CoV-2.

