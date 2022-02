Costel Alexe, urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu. Prima reacție a președintelui CJ Iași

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, este urmărit penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru abuz în serviciu în formă continuată.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri Agerpres, în acelaşi dosar sunt urmăriţi penal şi doi angajaţi ai CJ Iaşi.

Costel Alexe, reacție pe Facebook

Costel Alexe a venit cu o reacție pe Facebook, la scurt timp după ce s-a aflat că este urmărit penal de procurorii DNA.

"Am primit astăzi informarea făcută de DNA Iași privind atribuirea calității de suspect în dosarul referitor la angajările de la Școala Populară de Arte „Titel Popovici” Iași.Vă mărturisesc sincer că sunt surprins de această calitate, având în vedere că, de la începutul anchetei și până acum, nu mi-au fost solicitate depoziții și nu există vreo implicare oneroasă a mea în acest dosar. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare, primind toate avizele de legalitate și urmând întocmai etapele prevăzute de normativ. Hotărârea privind organizarea concursului de proiecte de management la Școala Populară de Arte ,,Titel Popovici” a trecut prin plenul Consiliului Județean și a primit votul consilierilor județeni, exact așa cum prevede legea. Rămân consecvent principiilor și declarațiilor enunțate mereu: sunt la dispoziția organelor de cercetare.

Eu sunt primul interesat de clarificarea tuturor acestor acuzații într-un timp cât mai scurt și îmi doresc ca adevărul să iasă la lumină. Nu vreau să fie loc de interpretări sau presupuneri care să îmi afecteze imaginea publică, pentru că știu că am acționat mereu cu bună-credință și îi pot privi pe toți cei cu care interacționez în ochi, cu încrederea că justiția se va dovedi justă și va arăta adevărul.Știu că acest subiect va genera gâlceavă printre politicienii mărunți care nu fac altceva decât să adune machete colorate, jubilând meschin pe această temă, în lipsa oricărui proiect valabil pentru Iași, din partea lor. Nu am dat și nu voi da atenție acuzațiilor neîntemeiate din partea celor care nu au făcut nimic pentru Iași, care, surprinzător sau nu, văd că au informații despre acest subiect și îl trâmbițează de câteva zile deja. Vă asigur că eu am venit la Consiliul Județean să fac treabă pentru comunitate, să facem împreună treabă bună, și avem, în acest an jumătate de mandat, proiecte pe care să le arătăm ieșenilor." a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News