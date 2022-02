Consumul de viermi: periculos sau sănătos?

Insectele comestibile, inclusiv viermii, au câștigat popularitate și în Occident, ca o potențială sursă de proteine, conform healthline.com.



Proteina pe bază de insecte este raportată a fi mai durabilă decât carnea datorită emisiilor scăzute de gaze cu efect de seră, utilizării scăzute a terenurilor și apei și ratelor rapide de creștere a insectelor.



Strategia de la Farm to Fork a Comisiei Europene recomandă chiar și proteinele pe bază de insecte ca parte a tranziției către sisteme alimentare durabile.



Cu toate acestea, consumul de viermi și alte insecte deopotrivă este adesea întâmpinat cu ezitare sau chiar cu dezgust în cultura occidentală.





De unde vine practica de a mânca viermi?



Deși oamenii din culturile occidentale evită în general să mănânce insecte, este departe de a fi o practică nouă sau necunoscută.



Entomofagia, sau consumul de insecte ca hrană, se crede că își are originea în dezvoltarea umană timpurie și rămâne comună în anumite culturi din Asia, Africa, America Latină și Australia. Peste 2.300 de specii de insecte sunt consumate în mod tradițional.



În plus, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură recunoaște aproape 500 de specii de insecte comestibile.





Acești viermi sunt adesea prăjiți sau chiar adăugați în băuturi alcoolice.



Un studiu recent a demonstrat că europenii care au ezitat să mănânce insecte și viermi neprelucrați au rămas dispuși să încerce alimente procesate cu insecte sub formă de pudră, cum ar fi pâinea și biscuiții.

Nutrienții din viermii comestibili



Studiile compoziției alimentelor asupra insectelor comestibile, inclusiv viermii, arată că acestea sunt o sursă bună de proteine, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale - chiar comparabile sau superioare proteinelor animale.



În ciuda acestui conținut ridicat de proteine, majoritatea viermilor comestibili oferă doar doi dintre cei nouă aminoacizi esențiali - triptofan și lizină - deși sunt digerați la fel de ușor ca și proteinele animale.



Viermii sunt, de asemenea, bogati în grăsimi mononesaturate și polinesaturate.



Cercetările privind entomoterapie – sau beneficiile alimentelor pe bază de insecte pentru sănătatea umană – sunt în desfășurare (8 Sursă de încredere).

Este sigur să mănânci viermi?





Deși unele insecte sunt purtătoare de viruși dăunători, nicio dovadă nu indică faptul că acești viruși sunt prezenți la speciile comestibile în mod obișnuit.



De fapt, viermii și alte insecte comestibile crescute pentru hrană pot fi deosebit de sigure pentru a fi consumate.



Pe măsură ce interesul pentru viermii comestibili și proteinele pe bază de insecte crește în Occident, pot fi necesare studii mai riguroase, în special pentru a informa legislația privind siguranța alimentară.

