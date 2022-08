Coca-Cola, pierderi de 190 de milioane de euro în urma ieşirii din Rusia

În plus, compania listată la Londra şi la care gigantul Coca-Cola deţine o participaţie de aproximativ 21%, a raportat o scădere de 34% a profitului net, până la 153 de milioane de euro în primul semestru al acestui an. Cu toate acestea, Coca-Cola HBC şi-a reconfirmat previziunile referitoare la un profit operaţional cuprins între 740 şi 820 milioane de euro pentru întregul an 2022.



În România, volumele de vânzări ale Coca Cola HBC au crescut cu aproximativ 5% în primele şase luni, iar băuturile energizante au fost cea mai dinamică categorie, cu o creştere de ordinul a două cifre. În plus, compania anunţă că şi-au revenit vânzările de băuturi neacidulate, stimulate de vânzările de apă.



"Suntem foarte încrezători că parteneriatele noastre strânse cu clienţii, portofoliul solid şi capacităţile angajaţilor noştri ne vor permite să continuăm să creăm valoare chiar dacă ne confruntăm cu o perioadă de incertitudine macroeconomică şi geopolitică", a declarat directorul general Zoran Bogdanovic.



Coca-Cola HBC România, membră a Grupului Coca-Cola Hellenic, este cea mai mare companie din industria băuturilor non-alcoolice din România. Coca-Cola HBC România are sediul social în Voluntari şi deţine trei fabrici de îmbuteliere pe teritoriul ţării, localizate în Ploieşti, Timişoara şi Poiana Negrii, scrie Agerpres.

Capacitatea rușilor de a cumpăra alimente s-a prăbușit la niveluri record

Puterea de cumpărare a rușilor în 2022 a scăzut în dreptul a 18 din 24 de produse alimentare de bază, a constatat Rosstat în raportul din iulie cu privire la situația socio-economică.

Deși venitul real disponibil al populației, potrivit agenției, a scăzut cu doar 0,8% - mai puțin decât în ​​timpul crizei pandemice - în ceea ce privește volumul fizic de alimente pe care familia obișnuită îl poate cumpăra, oamenii au devenit rapid mai săraci până la nivelurile de acum mai bine de 10 ani.

În ceea ce privește puterea de cumpărare a cartofilor, rușii au devenit la fel de săraci ca în 2011, reiese din statistici. De asemenea, puterea de cumpărare a verzei a scăzut la minimul istoric din ultimii 11 ani.

În ceea ce privește prețul orezului, făinii, pâinii albe și negre, margarinei și untului, oamenii au devenit mai săraci până la cele mai scăzute niveluri din întreaga istorie a observațiilor.

În funcție de capacitatea de a cumpăra carne de vită, valorile sunt la fel ca în 2012, iar la pui și morcovi situația e la fel ca în 2015. Puterea de cumpărare a venitului mediu pentru zahăr a scăzut la cel mai mic nivel din 2016.

Cererea consumatorilor nu se redresează încă, spune Natalia Orlova, economist șef la Alfa-Bank, pentru The Moscow Times. Vânzările cu amănuntul au scăzut cu 9,6% în iunie, după ce au scăzut 9,8% în mai. Și asta în ciuda faptului că scăderea importurilor a încetinit, subliniază Orlova: de la 50% în aprilie la 30% în iunie, potrivit Alfa-Bank.

Situația de pe piața muncii este încă stabilă - șomajul este aproape de minimele istorice. Peste o mie de companii străine au părăsit Rusia, unde în total sunt angajați 5 milioane de oameni, estimează economiștii de la Universitatea Yale.

