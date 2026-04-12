Subcategorii în Economie

Data publicării: 12:12 12 Apr 2026

Clasamentul destinațiilor din Bulgaria: Nessebar, Sofia și Varna, în top 2025. 5 locații au atras jumătate din totalul turiștilor
Autor: Giorgi Ichim

turism-bulgaria turism bulgaria - Foto: Freepik @lifeforstock

Cinci municipalităţi au atras jumătate din totalul turiştilor din Bulgaria în anul 2025, potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Economie de Piaţă, transmite BTA.

Cu aproape 1,5 milioane de vizitatori, Nesebar a fost cea mai activă municipalitate turistică din Bulgaria în 2025. Pe următoarele locuri se situează Sofia cu 1,3 milioane de turişti, Varna cu 1,2 milioane, Plovdiv cu 410.000 şi Balcic cu 378.000. Împreună, aceste cinci municipalităţi au reprezentat 50% din fluxul turistic total al ţării, potrivit Agerpres.

Top zece este completat de Velingrad, Bansko, Burgas, Hisarya şi Samokov. Acestea au fost, de altfel, şi singurele municipalităţi din Bulgaria care au atras peste 200.000 de turişti în cursul anului 2025.

Un total de 19 municipalităţi din Bulgaria au înregistrat peste 100.000 de vizitatori. În linii mari, ele se împart în trei categorii: staţiuni de pe litoral, destinaţii montane şi balneare şi centre regionale unde turismul urban şi călătoriile de afaceri joacă un rol principal. Distribuţia între aceste trei categorii a fost relativ echilibrată. Dintre cei peste nouă milioane de turişti înregistraţi, 3,5 milioane au vizitat municipalităţile de pe litoral, trei milioane au călătorit în zone urbane importante, iar 2,5 milioane au ales staţiuni montane şi balneare.

Institutul pentru Economie de Piaţă a observat că tendinţele turistice regionale au variat, deşi majoritatea municipalităţilor au înregistrat o creştere faţă de 2024. Unele dintre cele mai puternice creşteri procentuale au fost observate în municipalităţi relativ mici. Brezovo, lângă Plovdiv, a raportat o creştere anuală de 211%, Svilengrad a înregistrat o creştere de 153%, iar Zlataritsa a înregistrat o creştere de 109%. În schimb, mai multe destinaţii turistice majore au înregistrat scăderi. Numărul de turişti în Primorsko a scăzut cu 11%, în timp ce Sozopol a înregistrat o scădere de 2% faţă de anul precedent. În paralel, Nessebar a înregistrat o creştere de 4%, în timp ce Sofia a înregistrat o creştere de 9%.

Venituri din turism

Potrivit Institutului pentru Economie de Piaţă, veniturile totale din unităţile de cazare au ajuns la 1,4 miliarde euro în 2025. Concentrarea veniturilor a fost chiar mai mare decât concentrarea vizitatorilor. Nessebar a generat 382 de milioane euro, reprezentând 27% din totalul veniturilor din cazare la nivel naţional. Varna a urmat cu 252 de milioane euro, sau 18%, în timp ce Sofia a generat 147 de milioane euro, echivalentul a 11% din total. Împreună, aceste trei municipalităţi au reprezentat mai mult de jumătate din totalul veniturilor din şederile de noapte din Bulgaria. Institutul pentru Economie de Piaţă a subliniat că aceste cifre acoperă doar veniturile din cazare. Într-un sens mai larg, sectorul hotelurilor şi restaurantelor a generat 5,3 miliarde euro încă din 2024, restul provenind din restaurante şi alte activităţi de servicii alimentare.

Profilul vizitatorului

Profilul vizitatorului diferă, de asemenea, semnificativ între municipalităţile turistice. Nessebar a avut cea mai mare pondere de vizitatori străini, 76%, urmat de Varna şi Kavarna, ambele cu 70%. În sudul litoralului Bulgariei, ponderea turiştilor străini a variat între 25% şi 30%.

În Sofia, vizitatorii străini au reprezentat 63% din totalul turiştilor, în timp ce în Plovdiv ponderea a fost de 40%, reflectând rolul cheie al Aeroportului din Sofia. Printre principalele staţiuni montane, Bansko s-a bazat mai mult pe turiştii străini, care au constituit 49% din vizitatori, comparativ cu 30% în Samokov.

De asemenea, Institutul pentru Economie de Piaţă a remarcat că rolul vizitatorilor străini în veniturile din cazare este chiar mai semnificativ decât ponderea lor în numărul de turişti. În Nessebar, turiştii străini au generat 83% din totalul veniturilor din cazare, comparativ cu 79% în Kavarna şi 75% în Sofia.

Rolul turismului în economiile locale

Importanţa turismului pentru economiile locale se reflectă cel mai clar în contribuţia sectorului hotelier şi restaurante la valoarea adăugată totală. În mai multe municipalităţi de la Marea Neagră, sectorul reprezintă mai mult de jumătate din întreaga activitate economică: 56% în Primorsko, 55% în Nessebar şi 54% în Sozopol. În Varna, sectorul contribuie cu 9% din valoarea adăugată totală, în timp ce în Sofia cifra este de 2,5%.

În staţiunile montane, rolul hotelurilor şi restaurantelor este ceva mai mic în comparaţie cu destinaţiile de pe litoral. În Bansko, sectorul generează 36% din valoarea adăugată, în timp ce în Samokov reprezintă 23%, reflectând probabil rolul mai puternic al altor servicii conexe.

Studiul a fost pregătit ca parte a iniţiativei "265 de poveşti despre economie" a Institutului pentru Economie de Piaţă, care se concentrează pe diseminarea, vizualizarea şi analiza datelor municipale. Institutul a declarat că datele turistice sunt publicate pe site-ul web al iniţiativei pentru prima dată. Cifrele se bazează pe date de la Institutul Naţional de Statistică care acoperă unităţile de cazare cu mai mult de 10 paturi. Aceasta înseamnă că unele tipuri de turism, în special închirierile pe termen scurt prin intermediul platformelor online, s-ar putea să nu fie pe deplin reflectate. În municipalităţile cu un număr foarte mic de astfel de unităţi, datele sunt protejate de regulile de confidenţialitate.

