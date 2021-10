Întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac dacă USR l-ar accepta pe Florin Cîțu într-un Guvern Cioloș în calitate de vicepremier și ministru de Finanțe, Ionuț Moșteanu a spus:

"Am auzit şi eu varianta asta pe diverse surse, zilele trecute. Din punctul meu de vedere ocuparea portofoliilor ministeriale după acordul de coaliție, este treaba fiecărui partid din coaliţie - USR-PNL-UDMR. Dincolo de asta, trebuie să avem şi noi o discuție între noi, dar mi-e greu să spun acum. Din punctul meu de vedere, ar putea fi acolo respectând nişte reguli foarte simple, foarte clare pe care le stabilim. Dar respectându-le, pentru că, până acum, nu le-a respectat. Dacă nu le respecta, va fi foarte puţin timp acolo".

Președintele USR, Dacian Cioloș, va merge luni, în Parlament, unde va prezenta programul de guvernare și lista de miniștri pentru care va cere votul de învestitură. Vineri, 15 octombrie, Biroul Național al USR s-a întrunit la solicitarea premierului desemnat Dacian Cioloș și a stabilit calendarul pentru următoarele zile, arată un comunicat al partidului. rogramul de guvernare va fi finalizat sâmbătă, iar duminică se vor întruni Biroul Național și Comitetul Politic pentru aprobarea programului și a listei de miniștri. Astfel, luni, se vor depune în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri.

"USR a avut un singur obiectiv"

Anterior, după ce PNL a decis să nu susţină Guvernul Cioloş, premierul desemnat a declarat: "Din momentul în care am făcut o propunere de prim-ministru, USR a avut un singur obiectiv, acela de a forma cât mai repede un Guvern cu puteri depline care să ofere soluții pentru combaterea pandemiei, pentru rezolvarea crizei prețurilor energiei și pentru reformele din PNRR.

În acest sens, am propus să refacem Coaliția cu PNL și UDMR plecând de la un program pe care l-am propus cu soluții concrete legate de prețurile la energie, pentru combaterea pandemiei și PNRR. Din păcate, am constatat și astăzi că PNL refuză deocamdată o negociere cu premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis și nu pot să fac decât un apel la PNL să nu fugă de responsabilitate, pentru că România are nevoie de un Guvern.

Eu sper să putem găsi soluția. USR este în continuare determinat și eu, ca premier desemnat, rămân determinat să propun, până la începutul săptămânii viitoare un Guvern în Parlament, pentru că acolo în Parlament se vede dacă există sau nu o susținere pentru un Guvern."

Florin Cîțu, președintele PNL și premierul demis prin moțiune, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că responsabilitatea formării unui nou Guvern îi revine USR PLUS. Totodată, Cîțu a spus că USR ar trebui să caute sprijin la PSD și AUR, celelalte două partide care au votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de el.