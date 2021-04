În cadrul unui interviu exclusiv pentru DC News, Christian Ciocan a vorbit despre modul în care s-au organizat înmormântările lui Nelu Ploieșteanu și Cornelia Catanga:

„Îi aduc un pios omagiu lui Nelu Ploieșteanu, artist al poporului, am cântat cu el dar, pe fondul acestui lucru, aș vrea să spun că identitatea unui popor este creată mai ales de zona culturală. Aceasta, cu toate componentele, creează identitatea acelui popor. În ultimii 30 de ani s-au dus generații de artiști care, în conștiința colectivă erau principalii vectori de imagine. Veneau din perioada anterioară anului 1989 și erau un punct luminos în acea perioadă cenușie.

Din nefericire, în această perioadă de timp, noi fiind un popor ortodox în proporție enormă, folclorul fiind un element care a parcurs veacurile, muzica lăutărească având un specific aparte, privim cu nostalgie perioada interbelică, atunci când lăutarii erau tratați ca niște regi de societate. În acești ani s-au dus foarte mulți artiști, aș vrea să fac referire la Cornelia Catanga, care mi-a cântat într-o emisiune când am împlinit 40 de ani, este unul dintre marile nume ale muzicii autentice lăutărești, și la Nelu Ploieșteanu, un mare artist al poporului. De asemenea, eu am insistat să vină la Revelion și, chiar dacă a avut o suferință la picior, când a auzit că eu am insistat, a venit. Îi dedic acea melodie care l-a consacrat: Sunt vagabondul vieții mele“, a precizat Ciocan.

O singură instituție nu a fost de acord

„Dacă această pandemie a nenorocit planeta pentru că un liliac nu și-a ținut poftele acasă și s-a încurcat cu un șobolan, iar chinezii nu au fost capabili să gestioneze, iată cum noi suntem afectați și artiștii nu mai sunt înmormântați creștinește. Acest lucru a produs o mare durere. Din datele pe care eu le am, toate autoritățile statului, mai puțin una, au dat aprobare ca Nelu Ploieșteanu să fie înmormântat conform tradiției creștinești. Știu că și domnul Arafat a spus că regulile trebuie schimbate. Mortul nu mai respiră, dar, când toate autoritățile au fost de acord, una singură s-a opus și anume Ministerul Sănătății.

Cei care conduc statele și colectivitățile țin cont de nevoile firești ale acestora, cu atât mai mult cu cât partea culturală reprezintă nu doar un element de continuitate, ci un izvor de drept. Din acest punct de vedere, eu resimt o mare durere, dar creștin ortodocșii nu mai pot să-și conducă morții pe ultimul drum.

Dacă toate autoritățile au fost de acord și una nu, oare nu intrăm și într-o zonă juridică? Lucrurile nu se fac doar de dragul de a se face. Asumare înseamnă răspundere. România, dincolo de toate bogățiile pe care le avem, țara noastră are artiști care nu pot fi înlocuiți. Ceea ce vine din urmă nu este comparabil cu ceea ce au reprezentat marile valori“, a conchis Christian Ciocan.