CIFRELE infectării în România, 1 noiembrie 2021

Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 1 noiembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 6.993 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 322 decese dintre care 11 anterioare. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00.

Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în weekend, în Capitală

Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID la maratonul organizat în Capitală, de vineri până duminică, informează Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), într-un comunicat transmis AGERPRES.



Pe centre de vaccinare situaţia se prezintă astfel:



* Palatul Copiilor - 3.500



* Circul Metropolitan - 2.205



* Cora Pantelimon - 2.104



* Romexpo - 3.519



* Mall Vitan - 896



* Park Lake - 1.650



* Lunca Cernei - 1.771



* Centrul Sf. Andrei - 1.547



În Capitală au fost deschise opt centre de vaccinare: în Sectorul 1 - ROMEXPO, opt fluxuri (2 Moderna, 4 Pfizer, 2 Johnson&Johnson); Sectorul 2 - două centre, 11 fluxuri (5 Pfizer, 6 Johnson&Johnson); Sectorul 3 - două centre, 5 fluxuri Pfizer; Sectorul 4 - 15 fluxuri (8 Pfizer, 2 Moderna, 5 Johnson&Johnson); Sectorul 5 - şase fluxuri (5 Pfizer, 1 Johnson&Johnson); Sectorul 6 - patru fluxuri Johnson&Johnson, informează Agerpres.

Valeriu Gheorghiță: 7.000.000 nu e un simplu număr, sunt oameni care au avut încredere

Coordonatorul campaniei de vaccinare din România, Valeriu Gheorghiță, spune că 7.000.000, pragul depășit de România duminică în ceea ce privește persoanele vaccinate cu prima doză, nu este un simplu număr, ci sunt de fapt tot atâtea destine, oameni care au avut încredere.

„Mulțumesc tuturor celor care au ales să se vaccineze și să fie solidari nevoii de a ne fi mai bine! Fiecare are motivele lui pentru care s-a vaccinat”, a spus duminică, în ziua în care România a depășit pragul de 7 milioane de persoane vaccinate cu prima doză, Valeriu Gheorghiță.

Acesta susține că povestea fiecăruia dintre cei 7 milioane de români vaccinați este specială.

„Am fost curioși cu toții care este prima persoană din România care se vaccinează împotriva COVID-19. Am vrut să o cunoaștem, să-i știm povestea. Ce bine ar fi dacă am putea să știm povestea a 7 milioane de persoane. Cu siguranță fiecare poveste este specială. Cred că în felul acesta am fi mai înțelegători, mai uniți, mai toleranți, mai implicați, mai încrezători! Pentru că 7.000.000 nu este un simplu număr... sunt, de fapt, 7.000.000 de destine, de povești, de oameni, care au avut încredere, care au fost solidari, care nu au rămas indiferenți, care pot schimba viitorul nostru, al tuturor”, a mai spus coordonatorul campaniei de vaccinare.