Certificatul COVID, opțional la locul de muncă. Chirieac: Astăzi, s-a hotărât să mai avem 25.000 de morţi. Imposibil de înțeles

Potrivit surselor Antena 3, accesul la locul de muncă nu va fi condiționat de acesta, iar documentul ar putea deveni opțional. Decizia ar fi fost luată într-o întâlnire a liderilor coaliției cu Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele le-ar fi transmis liderilor coaliției că nu este momentul pentru a lua astfel de măsuri, ținând cont și de protestele care au avut loc la Palatul Parlamentului, potrivit surselor citate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, nu ar fi de acord cu această solicitare, iar joi ar urma să se ia o decizie finală în privința certificatului. Inițial, liderii coaliției au decis ca proiectul să fie trecut săptămâna următoare prin Guvern și ulterior să fie transmis spre dezbatere și adoptare către Parlament.

"Am înţeles că s-a hotărât, din motive politice, să mai avem 25.000 de morţi"

"Eu am înţeles că, astăzi, s-a hotărât, din motive politice, să mai avem 25.000 de morţi, în valul cinci, cum am avut în valul patru, din octombrie până în noiembrie. Asta am înţeles eu. Pe domnul preşedinte Iohannis nu l-am înţeles în decizia sa. Oricum, încrederea este 14%-15%, dar ce îi mai trebuie, că nu are şi un al treilea mandat? Dânsul putea, astăzi, să ceară coaliţiei să voteze certificatul. A spus "Nu!". Probabil, are dânsul nişte analize din care rezultă că şi aşa nu este forţă de muncă şi, dacă le bagi și certificat, atunci situaţia este şi mai gravă.

Toată lumea civilizată are certificat verde. Sigur nu am inventat noi apa caldă la robinet. Marii savanţi ai acestei lumi au spus că astea sunt măsurile pentru a salva vieţi şi, într-adevăr, au puţini morţi, spre deosebire de noi, care suntem campioni. Suntem în top 10 mondial la populaţie şi număr de morţi COVID. De ce nu ai aprobat acest document este imposibil de înţeles. Fiindcă este impopular în România. Acesta este răspunsul. Şi, atunci, poporul alege ca, mai degrabă, să moară, decât să se vaccineze",a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

Vezi și: Premierul Ciucă: Vom avea certificat verde până la sfârșitul anului

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.