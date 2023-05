Celebra pictură din 1980 a devenit virală: Călător în timp cu telefonul în mână? Iată ce au decis specialiștii

Un tablou vechi reapare online după ce oamenii îl reevaluează ani mai târziu și cred că ilustrează un călător în timp. Este evident că această interpretare nu este reală, dar asta nu i-a împiedicat pe oameni să creadă, încă o dată, că figurile dintr-un tablou de secole în urmă se plimbau prin pădure și citeau actualizări de pe un smartphone.

Deși nu este în mod explicit imposibil ca femeia în cauză să fi călătorit înapoi în timp dintr-un punct îndepărtat în viitor, apoi s-a plictisit în timp ce a pozat pentru un portret și a început să-și verifice notificările, cea mai simplă explicație este, desigur, adevărul: ea ține în mână o carte.

”Fata din acest tablou Waldmüller nu se joacă cu noul ei iPhone X, ci pleacă la biserică ținând în mâini o carte de rugăciuni”, a declarat Gerald Weinpolter, CEO al agenției de artă austrian-paintings.at, pentru Vice News.

But it’s not, it a small bible many books in the mid-1800s were made to carry in the palm of the hand pic.twitter.com/ZLZiH3zUh6