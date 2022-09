Cel mai sănătos mic dejun. Alimentul pe care trebuie să-l consumi dimineața pentru a nu te îngrășa

Nutriţionistul Michael Mosley recomandă ouă la micul dejun pentru a ne menţine silueta, indicând, de asemenea, cele mai utile şi cele mai dăunătoare mese de dimineaţă pentru un corp zvelt.

Acesta consideră că obiceiul de a începe ziua cu ouă este cheia pentru pierderea în greutate. Mai mult decât atât, ouăle pot fi preparate în orice fel. Specialistul a explicat beneficiile ouălor printr-un conţinut ridicat de proteine, vitamina B şi seleniu şi a dat asigurări că produsul nu creşte nivelul de colesterol din sânge, scrie Rador.

"Fierte tare sau moale, omletă sau ochi, ouăle vă vor ajuta să vă simţiţi sătui mai mult timp în comparaţie cu cerealele sau pâinea prăjită", a subliniat Mosley, sugerând adăugarea de ceapă şi ciuperci în omletă, deoarece prima are multe probiotice benefice, iar cea din urmă conţine vitamina D.

Spanacul, usturoiul şi turmericul pot fi, de asemenea, adaosuri excelente. Pentru cei care doresc să evite creşterea în greutate, Mosley a recomandat evitarea bacon-ului gras adăugat în ouă.

"Este mai bine să excludeţi pastele şi dulciurile la micul dejun, deoarece conţin multe calorii şi nu aduc aproape niciun beneficiu organismului", a subliniat nutriţionistul.

Citește și:

Alimentul pe care trebuie să-l consumi, dacă ai peste 50 de ani. "Lipsa acestuia este o problemă"

Pe măsură ce trec anii, alegerile alimentare corecte devin din ce în ce mai importante pentru sănătatea noastră. Fructele şi legumele sunt benefice pentru organism, dar există o legumă cu frunze verzi care trebuie inclusă obligatoriu în alimentaţie după vârsta de 50 de ani.

"Dacă ar fi să aleg o singură legumă, aş indica legumele cu frunze verzi, în special spanacul", susţine Amy Goodson, nutriţionist, membru al consiliului medical şi autoarea cărţii "The Sports Nutrition Playbook", scrie Rador.

Beneficii extraordinare

Motivul pentru care Goodson recomandă spanacul persoanelor peste 50 de ani este că legumele cu frunze verzi sunt o sursă excelentă de nutrienţi deosebit de importanţi pentru persoanele în vârstă, şi anume calciu, vitamina B12 şi potasiu, informează "Eat This, Not That".

"Persoanele cu vârsta peste 50 de ani au o nevoie crescută de nutrienţi, în special de anumite vitamine şi minerale care contribuie la îmbătrânirea sănătoasă. În special, au nevoie de mai mult calciu pentru a menţine densitatea minerală osoasă, de mai multă vitamina B12, deoarece absorbţia acesteia scade de obicei cu vârsta şi de mai mult potasiu, a cărui lipsă este o problemă pentru toată lumea", explică specialistul.

Legumele cu frunze verzi, inclusiv spanacul, sunt pe primul loc pe listă.

Expertul notează că proteinele de înaltă calitate sunt un alt nutrient important care ar trebui prioritizat pe măsură ce îmbătrânim, pentru a menţine masa musculară. Referitor la nutrienţii importanţi anti-îmbătrânire, spanacul are un beneficiu triplu.

"Deşi o singură legumă nu vă va putea oferi toate cele trei elemente de care aveţi nevoie mai mult conform Ghidului Alimentar (DRI), legumele cu frunze verzi, inclusiv spanacul, sunt pe primul loc pe listă. Legumele cu frunze verzi conţin calciu, potasiu şi vitamina B12. Sunt, de asemenea, bogate în fibre, importante pentru sănătatea intestinului şi a inimii, şi în antioxidanţi, care ajută organismul să lupte împotriva inflamaţiei. Deşi spanacul este cel mai bun supliment verde pentru persoanele de peste 50 de ani, o dietă echilibrată este totuşi necesară pentru a obţine cota maximă de nutrienţi pe care îi conţine. Reţineţi că multe dintre aceste elemente nu se găsesc în legume." Citește mai departe>>

