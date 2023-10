Ce faci cu medicamentele expirate. Legea intră în vigoare din ianuarie 2024. Wiener: Așa e firesc! Așa e și la baterii și la cauciucuri

Medicamentele expirate sunt un pericol pentru sănătatea noastră și nu ar trebui utilizate. Atunci când un medicament ajunge la data de expirare specificată pe ambalaj, acesta poate să-și piardă eficacitatea și să devină ineficient. Mai mult decât atât, anumite medicamente expirate pot suferi modificări chimice care le pot face nocive.

De la 1 ianuarie 2024, medicamentele expirate şi/sau neutilizate vor trebui returnate la spitale, publice sau private, unde vor fi amenajate puncte de colectare.

Motivul pentru care nu ar trebui să aruncați medicamentele direct în coșul de gunoi obișnuit sau să le aruncați în toaletă este legat de impactul asupra mediului și siguranța publică. Substanțele chimice din medicamente pot ajunge în apă sau în sol dacă sunt aruncate direct în toaletă sau în coșul de gunoi. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra ecosistemelor acvatice și terestre, afectând viața sălbatică și, în cele din urmă, sănătatea umană.

"Lumea nu știe ce să facă efectiv cu medicamentele"

Mai mult, medicamentele aruncate în coșul de gunoi obișnuit pot fi accesate de copii, animale de companie sau alte persoane care pot suferi daune prin ingestia sau manipularea acestora.

"Recent, această problemă am încercat să o rezolvăm și Parlamentul, până la urmă, a decis să deblocheze legea pe care am inițiat-o în sensul gestionării deșeurilor farmaceutice de la populație. Fiecare dintre noi cred că are acasă o plasă de medicamente expirate. Mai ales în pandemie, s-au făcut foarte multe stocuri. S-au făcut stocuri de detoate, dar și de medicamente: "dacă nu mai găsim, hai să cumpărăm mai multe antiinflamatoare, să cumpărăm, să avem."

Lumea are stocuri și atunci sigur că, la un moment dat, de Paști sau când faci curățenie prin casă, vezi că au expirat de 2 ani. Sigur lumea nu știe ce să facă efectiv cu medicamentele", a declarat Adrian Wiener, în exclusivitate pentru DC Medical, în cadrul emisiunii "Dezbateri în Sănătate".

