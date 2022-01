Cătălin Drulă sare la George Simion: CIRC cu un maestru de GALERIE. Împăratul e GOL, nu există nimic!

Cătălin Drulă, politician USR și fost ministru al Transporturilor în Guvernul Cîțu, susține că USR este singura opțiune la alegerile următoare și lansează critici la adresa liderului AUR, George Simion.

"Asta este țeapa, că li s-a vândut că sunt unii buni și unii răi. Și mulți oameni s-au lăsat păcăliți, de exemplu, au votat la ultimele alegeri PNL pentru că era președintele în care aveau încredere, nu mai au încredere acum, aceleași sondaje ne spun asta... Acum oamenii respectivi se simt trădați și eu cred că vor găsi în USR o opțiune.

"Împăratul e gol, dedesubt nu există nimic"

Asta e prima, a doua este Partidul Poporului... Am vrut să zic Partidul Poporului George Simion, deci nu mai suntem PPDD, suntem PPGS. Ce înseamnă asta? Avem un circ cu un maestru de galerie în perioada asta în care oamenii sunt supărați și e normal să fie supărați. 80% dintre români cred că România merge într-o direcție greșită, și din cauza pandemiei, și din evoluția pandemiei, și din ce percep în mediul politic. Țeapa asta a lui Iohannis pentru toată România a accentuat această supărare. AUR cumva se lasă seduși de omul care le spune pe bune. Care e țeapa? Eu cred că o vor realiza destul de mulți dintre cei care acum identifică această opțiune în sondaje că împăratul e gol, dedesubt nu există nimic.

Un băiat din ăsta cu gura mare, dacă îl pui să conducă ceva, că e minister, că e țară, că e altceva, atunci își dă măsura capacității și măsura capacității... Oamenii undeva în alternanța asta de emoție și rațiune, simt că nu li se pot livra rezultate de acolo, iar noi, ca să revenim la opțiunea că e singura validă, USR, nu numai că facem opoziție la acest mare sistem, dar am și demonstrat că putem livra acolo unde este nevoie. Am demonstrat că suntem guvernamentabili, spre exemplu prin mandatul pe care l-am avut la Transporturi, am arătat rezultate, am arătat că nu ne este teamă să ne luăm de gât cu sistemele astea pe care marii politicieni ai neamului atâția ani... nu știu, i-a speriat un lider de sindicat de la metrou și s-au ascuns pe sub mese.", a declarat Cătălin Drulă.

