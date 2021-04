Cătălin Botezatu, infectat cu Sars-CoV-2: Când treci prin cinci operații de la un cancer, nu e ușor

Designerul s-a temut pentru viaţa sa. „Da, am avut Covid. Mi-a fost foarte frică, pentru că nu ştiam cum reacţionează organismul, fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă uşoară. Nu am avut miros, aşa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot şi am văzut că nu miros”, a declarat designerul, la Metropola TV.

„Apoi am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni. (…) Când treci prin cinci operații de la un cancer, nu e prea ușor. Sunt extrem de optimist. Am mai făcut încă o operație pentru că doctorii s-au speriat crezând că s-a mai întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat, din fericire a fost o operație simplă, reușită. Da, sunt mândru că m-am vindecat de cancer și mă laud, datorită mie foarte mulți oameni au ajuns la aceste clinici din Turcia”, a mai spus creatorul de modă.