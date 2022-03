Cât se moștenesc bolile grave și cât le generăm noi? Prof. dr. Vlad Ciurea: Aceste gene sunt MARCATE! Depinde pe ce clapă apeși în viață

Prof. dr. Vlad Ciurea i-a acordat un interviu de două ore jurnalistului Mihai Morar, din care am aflat mai multe informații interesante:

- este copil al războiului: s-a născut în Vaslui, în vreme de război.

- numele său este Vladimir, care înseamnă ”purtător de pace”. Părinții săi ar fi vrut Vlad, dar, în acele vremuri, a fost trecut Vladimir.

- nu știe să înjure, s-a auto-educat în această direcție, pentru a evita situațiile neplăcute.

- nu urmărește breaking news-urile de natură să inducă panica.

- era ”tocilar”: copii îi strigau sub geam acest lucru.

Celebrul neurochirurg afirmă, în interviul citat, că informațiile pe care le primim se răspândesc în tot creierul și-n tot corpul, având efecte în funcție de natura lor. De altfel, îl și citează, în acest sens, pe acad. prof. dr. Leon Dănăilă care afirma că ”starea de negativism, de pesimism duce la scăderea imunității organismului și la acel lucru groaznic de boli neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson) și la bolile neoplazice (cancere).”

În viață, depinde pe ce clapă apeși

Întrebat cât se moștenesc aceste boli și cât sunt efectul a ceea ce trăim, simțim ori gândim de-a lungul vieții, prof. dr. Vlad Ciurea a răspuns că ”există în România un savant care a scris o carte excepțională, prof. Adrian Restian, membru al Academiei de Științe Medicale, care a scris ”Pianistul epigenetic” și a spus că noi avem, pe datele domniei sale, 20.000 de gene - alții spun mai mult, dar nu numărul contează- toate aceste gene acumulează ceea ce am căpătat dinaintea noastră, aceste gene au, în capacitatea lor, ce boală doriți, sunt marcate. Dacă noi, în copilărie, am trăit într-un mediu curat: alimentație, apă, gândire, comportament, am primit de la părinții noștri cele mai bune elemente genetice. Dacă am fost în zone conflictuale, de restricții alimentare, de apă, de nesomn, am primit cu totul altă încărcătură genetică și totul este stocat. Cu acest bagaj genetic ne ducem în fața lumii, iar pianistul apasă pe clapele pe care le expunem noi. Cine le expune: mediul înconjurător, poluarea, certurile, scandalurile. Sunt clapele negre. Răspunsul - pentru clapele albe - este la noi”. ”Deci este important, în viață, pe ce clape apăsăm” a remarcat Mihai Morar.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News