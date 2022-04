Casa Presei, între hotel de 7 stele și sediu de birouri moderne. Viorica Dăncilă, discuții cu prim-ministrul Qatarului. Proiectul uitat în sertar

Viorica Dăncilă, președintele partidului NOI, a stat la acceaşi masă cu jurnalistul Bogdan Chirieac unde a vorbit despre câteva din planurile de viitor şi a făcut mai multe dezvăluiri în exclusivitate pentru cititorii DCNews şi audienţa DCNewsTV.

Casa Scânteii, acum Casa Presei Libere, este una dintre atracțiile Bucureștiului, fiind un monument cu o arhitectură și istorie impresionantă. Până nu demult, în interiorul construcției funcționau 90% din publicațiile naționale ale României. Astăzi, clădirea care figurează în inventarul RAPPS este în proporție de peste 60% nelocuită. În plus, s-a degradat în timp, motiv pentru care a intrat şi în atenţia fostului premier Viorica Dăncilă. "Pentru Casa Scânteii am vorbit cu prim-ministrul Qatarului. Am vorbit şi cu miniştrii despre posibilitatea să fie preluată în parteneriat public privat. De ce parteneriat public privat? Pentru că am vrut ca statul să aibă un pic de control la fiecare investiţie. Să facă aici ori un hotel de 7 stele, dar mai mult un sediu de birouri în care foarte multe firme să poată funcţiona în condiţii mult mai bune. Ultima variantă ni s-a părut foarte bună" a dezvăluit Viorica Dăncilă.

Aceasta reproşează atât celor de dinaintea ei cât şi celor care sunt acum la conducere că nu au mişcat treburile în ţară şi, dimpotrivă, au ţinut totul pe loc cu bună intenţie. "În ultima perioadă în România nu s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, cred că obiectivul în aceşti doi ani şi jumătate a fost să stagneze sau să oprească din proiectele începute. Eu, când am venit premier, după Grindeanu şi Tudose şi Ponta şi toţi ceilalţi care-au mai fost din alte partide, nu mi-am pus niciodată problema să opresc un proiect care era bun. Sau, niciodată, să fac o schimbare dacă vedeam că cineva face performanţă. Cu toate că de multe ori am fost criticată în propriul partid, pornind de la acest aspect. Când eşti prim-ministrul României ai o responsabilitate, în primul rând, faţă de ţară. Nu numai politic! Politic... am văzut. Ieşi cu tot felul de declaraţii. Dar la sfârşitul mandatului, indiferent de jigniri şi aprecieri, oamenii te ajută după ceea ce laşi în urmă. Şi eu am această mulţumire. Nu am lăsat totul perfect. Dar am lăsat lucruri foarte bune pentru România" a mai spus Dăncilă. Din păcate, astăzi, spațiile imense din clădire nu-și mai găsesc utilitatea, fiind greu de încălzit pe timp de iarnă. A rămas, mai degrabă, un fel de vestigiu al fostei dictaturi comuniste.

Interviul complet aici:

