Carmen Avram arată unde a greşit Ghinea cu PNRR-ul. "Nu este de ajuns să fi lucrat în ONG-uri"

”Domnul Ghinea nu are un palmares cu care să se laude. Domnul Ghinea, ne amintim, a fost ministru în 2016 și a luat zero fonduri europene. Nu a luat zero, a luat 0,4, e adevărat. Nici nu avea când să ia mai mult, dincolo de pricepere. Dânșii au stat la putere prea puțin ca să aibă o viziune pentru România, ca să și gândească, să își adune o echipă cu adevărat pricepută", a declarat Carmen Avram la DC NEWS TV.

Unde a greşit Ghinea cu PNRR-ul

"Esența, greșeala, este fix aici, la echipă, la felul cum îți aduni oamenii. Nu este de ajuns să fi lucrat în ONG-uri și oamenii aceia să fi fost buni pe scriere de proiecte. PNRR nu este un proiect de ONG, e un proiect de țară.

Noi suntem mai creativi. Dacă Comisia ne spune: acesta e template-ul, folosiți-l, și tu vii cu un template mai interesant și mult mai bun pentru tine, Comisia vine și spune că nu am folosit template-ul pe dat de noi.

Sigur că atunci când trebuie să imaginezi un plan de țară, și nu numai un plan de țară ci de continent, pentru că, dacă noi nu reușim, nu reușește nici Uniunea, trebuie să îți iei tot ceea ce este mai bun pe pământul românesc, indiferent de partid sau de oameni, trebuie să ai lângă tine, să ai posibilitatea de a transforma o țară”, a declarat Carmen Avram în exclusivitate la DC News și DC News TV.

Camera Deputaților a respins, marți, moțiunea simplă intitulată „Cristian Ghinea, de la zero la abis!”, inițiată de PSD. Rezultatul a fost contestat de social-democrați.

Amintim că PSD a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, semnată de 82 de parlamentari, intitulată „Cristian Ghinea, de la zero la abis!”.

Ministrul Cristian Ghinea a spus, luni, în Parlament, unde s-a dezbătut moțiunea simplă împotriva sa, că testul este un „banc prost” și îi recomandă liderului PSD, Marcel Ciolacu, să nu îl pună pe Facebook, pentru că riscă să îi fie suspendat contul.

