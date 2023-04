De ce este bine să ”pierzi” timpul: ”Cum îi explic soției mele că atunci când mă uit pe fereastră muncesc?”

Vorbim despre nobila artă de a pierde timpul, fie că este vorba de a mâzgăli pe hârtie în loc de a lua notițe în timpul unei întâlniri, de a naviga pe rețelele de socializare în loc de a răspunde la e-mailuri și desigur, ne amintim de celebra întrebare a scriitorului Joseph Conrad: ”Cum îi explic soției mele că și atunci când mă uit pe fereastră muncesc?”.

Toată lumea poate transforma timpul pierdut în momente de înaltă performanță intelectuală. Aceasta este tocmai teza lui Srini Pillay, medic neuropsihiatru la Universitatea Harvard, în Statele Unite, care a dedicat un eseu pierderii timpului (The power of fooling around, Centauria).

Productivitatea

Dorința de a fi productivi cu orice preț nu se referă doar la munca noastră. De multe ori, de fapt, chiar dacă nu muncim, nu avem curajul să luăm adevărate pauze care să ne ajute să nu ne gândim la activitățile de zi cu zi.

Se pare că totul trebuie să aibă un scop precis, suntem obsedați de lucrurile pe care trebuie să le facem într-o oră, mâine sau într-o săptămână. Din această cauză, nu ne putem relaxa câteva ore sau chiar câteva minute.

Deconectarea

În plus, pentru mulți, deconectarea nu are loc niciodată de la dispozitive electronice precum computere și telefoane mobile. Adesea credem că odihna este sinonim cu navigarea pe rețelele sociale sau cu vizitarea site-urilor web.

Cititul, mersul la plimbare, somnul, privirea pe fereastră, mersul la cafea sau orice astfel de activitate ne face să ne simțim vinovați, pentru că credem că timpul ar putea fi cheltuit pe activități mai ”productive”, potrivit Guida Psicologica.

Ideea de a fi ”multitasking” ne face să credem că putem face o mie de lucruri deodată și că ne putem permite să fim ocupați tot timpul. Luați, de exemplu, lucrătorii independenți care riscă să-și folosească ziua doar pentru a se dedica muncii.

Mulți muncitori mănâncă în fața computerului pentru a nu pierde ceea ce cred ei că sunt minute prețioase. Ei iau trenul spre casă și continuă să lucreze, în loc să se bucure de călătorie și să se deconecteze de ziua de muncă.

În realitate, această atitudine absolut nu ne face mai productivi, dimpotrivă, ne obosește mai mult.

Pe de altă parte, ”leneveala” sau conceptul de ”pierdere a timpului” este de fapt timp bine petrecut, deoarece ne ajută să ne îmbunătățim bunăstarea psiho-fizică și să evităm să suferim de tulburări precum anxietatea sau depresia.

Sfaturi

Iată câteva sfaturi pentru a vă relaxa și a lăsa deoparte responsabilitățile și vinovăția:

- decide cât timp să aloci muncii și, cu excepția situațiilor de urgență, nu folosi restul timpului pentru probleme profesionale;

- nu vă irosiți timpul liber doar pentru a folosi computere și smartphone-uri, luați o pauză și de la tehnologie;

- timpul liber are aceeași importanță ca și celelalte activități pe care le faci în timpul zilei. Dedică momente doar ție și a ceea ce te face să te simți bine, fără sentimente de vinovăție sau fără a le interpreta ca pe o responsabilitate;

- încercați meditația, înscrieți-vă la un curs de mindfulness sau tehnici de relaxare;

- ieșiți, singur sau în companie, și încercați lucruri și activități noi care vă ajută să ”deconectați”.

Ce mai astepți? Închide computerul și acordă-ți luxul de a pierde puțin timp pentru a fi complet ”neproductiv”!

