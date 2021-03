Așadar este o capcana pentru că nimeni nu vrea vaccinarea obligatorie în contextul Covid-19. De asemenea, nimeni, în România, nu vorbește de vreun pașaport COVID.

Recent, Florian Bodog, senator PSD, a lămurit ce prevede exact proiectul promovat în guvernarea PSD, privind vaccinarea obligatorie, în contextul în care acum proiectul respectiv este adus în discuţie în legătură cu campania de vaccinare anti Covid-19.

"Proiectul nu are nicio legătură cu vaccinarea anti Covid-19. Eu sunt autorul legii, deci nu poate să spună nimeni mai bine decât mine, plus că am participat şi la Senat în momentul în care s-a votat. Deci legea se referă la vaccinarea obligatorie a copiilor, aşa scrie acolo în lege - şi ne referim la vaccinurile cuprinse în programul Ministerului Sănătăţii ca vaccinuri obligatorii pentru bolile pe care le ştim. Se mai face vorbire într-un loc despre vaccinarea în situaţii de epidemie - nu pandemie, ci epidemie - care se face la recomandarea Grupului tehnic de lucru care este definit în lege şi la recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Astăzi, când vorbim, Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu a făcut recomandarea şi nici nu încurajează vaccinarea obligatorie anti Covid-19. Deci este o chestiune care a fost scoasă în faţă pentru a arunca o perdea de fum în ochii oamenilor”, a spus Florin Bodog în exclusivitate pentru DC News. Citiți aici pe larg articolul.

Sute de manifestanţi au venit, duminică după amiază, la o acţiune de protest faţă de proiectul de lege referitor la vaccinarea obligatorie, aflat în dezbatere parlamentară, organizarea acestei întruniri fiind a Alianţei Părinţilor.